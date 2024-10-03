Из Копейска на СВО отправили раритетный автомобиль. Фото

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Автомобильный Ретро гараж. Пермь, руль, ретро автомобиль
Ретро-автомобиль отправится на передовую Фото:

Житель Копейска (Челябинская область) отправил на СВО автомобиль ГАЗ-69. Об этом в соцсетях 3 октября сообщил спикер горсобрания Евгений Гиске.

«В приемную партии „Единая Россия“ обратился наш земляк, настоящий герой и патриот, с просьбой оказать помощь в подготовке автомобиля для работы на поле боя. После подготовки и модернизации ГАЗ-69 уходит на фронт для решения военных задач», — сообщил Гиске.

ГАЗ-69 — это советский полноприводный внедорожник, выпускавшийся Горьковским автозаводом с 1953 по 1956 годы, а затем Ульяновским автозаводом с 1956 по 1972 годы. Таким образом, самому молодому автомобилю этой модели 52 года.

Автомобилю как минимум 52 года
Автомобилю как минимум 52 года
Автомобиль подготовили для работы на фронте
Автомобиль подготовили для работы на фронте

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Житель Копейска (Челябинская область) отправил на СВО автомобиль ГАЗ-69. Об этом в соцсетях 3 октября сообщил спикер горсобрания Евгений Гиске. «В приемную партии „Единая Россия“ обратился наш земляк, настоящий герой и патриот, с просьбой оказать помощь в подготовке автомобиля для работы на поле боя. После подготовки и модернизации ГАЗ-69 уходит на фронт для решения военных задач», — сообщил Гиске. ГАЗ-69 — это советский полноприводный внедорожник, выпускавшийся Горьковским автозаводом с 1953 по 1956 годы, а затем Ульяновским автозаводом с 1956 по 1972 годы. Таким образом, самому молодому автомобилю этой модели 52 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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