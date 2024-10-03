Житель Копейска (Челябинская область) отправил на СВО автомобиль ГАЗ-69. Об этом в соцсетях 3 октября сообщил спикер горсобрания Евгений Гиске.
«В приемную партии „Единая Россия“ обратился наш земляк, настоящий герой и патриот, с просьбой оказать помощь в подготовке автомобиля для работы на поле боя. После подготовки и модернизации ГАЗ-69 уходит на фронт для решения военных задач», — сообщил Гиске.
ГАЗ-69 — это советский полноприводный внедорожник, выпускавшийся Горьковским автозаводом с 1953 по 1956 годы, а затем Ульяновским автозаводом с 1956 по 1972 годы. Таким образом, самому молодому автомобилю этой модели 52 года.
Автомобилю как минимум 52 года
Фото с аккаунта Евгения Гиске в соцсети https://vk.com/egiske
Автомобиль подготовили для работы на фронте
Фото из аккаунта Евгения Гиске в соцсети https://vk.com/egiske
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Житель Копейска (Челябинская область) отправил на СВО автомобиль ГАЗ-69. Об этом в соцсетях 3 октября сообщил спикер горсобрания Евгений Гиске. «В приемную партии „Единая Россия“ обратился наш земляк, настоящий герой и патриот, с просьбой оказать помощь в подготовке автомобиля для работы на поле боя. После подготовки и модернизации ГАЗ-69 уходит на фронт для решения военных задач», — сообщил Гиске. ГАЗ-69 — это советский полноприводный внедорожник, выпускавшийся Горьковским автозаводом с 1953 по 1956 годы, а затем Ульяновским автозаводом с 1956 по 1972 годы. Таким образом, самому молодому автомобилю этой модели 52 года.