Из Копейска на СВО отправили раритетный автомобиль. Фото

03 октября 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Ретро-автомобиль отправится на передовую Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Житель Копейска (Челябинская область) отправил на СВО автомобиль ГАЗ-69. Об этом в соцсетях 3 октября сообщил спикер горсобрания Евгений Гиске. «В приемную партии „Единая Россия“ обратился наш земляк, настоящий герой и патриот, с просьбой оказать помощь в подготовке автомобиля для работы на поле боя. После подготовки и модернизации ГАЗ-69 уходит на фронт для решения военных задач», — сообщил Гиске. ГАЗ-69 — это советский полноприводный внедорожник, выпускавшийся Горьковским автозаводом с 1953 по 1956 годы, а затем Ульяновским автозаводом с 1956 по 1972 годы. Таким образом, самому молодому автомобилю этой модели 52 года. Автомобилю как минимум 52 года Фото с аккаунта Евгения Гиске в соцсети https://vk.com/egiske Автомобиль подготовили для работы на фронте Фото из аккаунта Евгения Гиске в соцсети https://vk.com/egiske Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Копейска (Челябинская область) отправил на СВО автомобиль ГАЗ-69. Об этом в соцсетях 3 октября сообщил спикер горсобрания Евгений Гиске. «В приемную партии „Единая Россия“ обратился наш земляк, настоящий герой и патриот, с просьбой оказать помощь в подготовке автомобиля для работы на поле боя. После подготовки и модернизации ГАЗ-69 уходит на фронт для решения военных задач», — сообщил Гиске. ГАЗ-69 — это советский полноприводный внедорожник, выпускавшийся Горьковским автозаводом с 1953 по 1956 годы, а затем Ульяновским автозаводом с 1956 по 1972 годы. Таким образом, самому молодому автомобилю этой модели 52 года.