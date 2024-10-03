В Молдавии заблокировали российские интернет-ресурсы

В Молдавии ограничили доступ к RuTube, сообщили местные СМИ
Власти Молдавии заблокировали российский видеохостинг RuTube и медиа-ресурсы Яндекс и Дзен. Об этом заявили молдавские СМИ.
«По запросу СИБ (служба информации и безопасности) Молдавии доступ к веб-сайтам Rutube, Yandex, Zen был ограничен», — сообщили в Pravda MD со ссылкой на местного оператора сети Orange, заблокировавшего доступ к сайтам. Также был ограничен доступ к региональным молдавским СМИ.
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