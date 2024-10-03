В Молдавии заблокировали российские интернет-ресурсы

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В Молдавии ограничили доступ к RuTube, сообщили местные СМИ
В Молдавии ограничили доступ к RuTube, сообщили местные СМИ Фото:

Власти Молдавии заблокировали российский видеохостинг RuTube и медиа-ресурсы Яндекс и Дзен. Об этом заявили молдавские СМИ.

«По запросу СИБ (служба информации и безопасности) Молдавии доступ к веб-сайтам Rutube, Yandex, Zen был ограничен», — сообщили в Pravda MD со ссылкой на местного оператора сети Orange, заблокировавшего доступ к сайтам. Также был ограничен доступ к региональным молдавским СМИ. 

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Власти Молдавии заблокировали российский видеохостинг RuTube и медиа-ресурсы Яндекс и Дзен. Об этом заявили молдавские СМИ. «По запросу СИБ (служба информации и безопасности) Молдавии доступ к веб-сайтам Rutube, Yandex, Zen был ограничен», — сообщили в Pravda MD со ссылкой на местного оператора сети Orange, заблокировавшего доступ к сайтам. Также был ограничен доступ к региональным молдавским СМИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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