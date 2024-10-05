Директор из Екатеринбурга стал лучшим в кремлевском конкурсе. Фото

06 октября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

У директора школы №1 в финале было четыре конкурента (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Директор екатеринбургской школы №1 Алексей Махновецкий выиграл в конкурсе «Директор года России», его наградили в Государственном Кремлевском дворце. Он обошел конкурентов из 22 регионов страны, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Я благодарен всем, кто за меня болел и поддерживал мое участие в конкурсе. Честно говоря, о победе я не думал. Со всеми финалистами в составе одной большой команды мы увлеченно решали предложенные нам кейсы, разрабатывали концепции и стратегии, поддерживали друг друг. Я получил колоссальный опыт в части применения новых управленческих методов. Уверен, моя победа и победа нашей школы в таком масштабном конкурсе добавит моим коллегам мотивации и вдохновения для дальнейшего развития образовательной организации», — сказал Махновецкий. В рамках конкурса «Директор года России» к участию было приглашено 30 руководителей образовательных учреждений, представляющих 22 региона страны. Каждый участник представил проект по развитию своей школы, реализованный в течение последних трех лет. В рамках конкурса также прошли дебаты, где директора обсуждали вопросы, касающиеся сферы образования. В финал были отобраны пять участников из Свердловской, Калужской, Магаданской и Иркутской областей, а также из Республики Удмуртия. Ранее URA.RU писало о том, кто стал учителем года в этом году. Победителем объявили Леонида Дедюху, преподающего физику в петербургской Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес. Лучшим директором школы в России стал екатеринбуржец пресс-служба департамента информполитики Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор екатеринбургской школы №1 Алексей Махновецкий выиграл в конкурсе «Директор года России», его наградили в Государственном Кремлевском дворце. Он обошел конкурентов из 22 регионов страны, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Я благодарен всем, кто за меня болел и поддерживал мое участие в конкурсе. Честно говоря, о победе я не думал. Со всеми финалистами в составе одной большой команды мы увлеченно решали предложенные нам кейсы, разрабатывали концепции и стратегии, поддерживали друг друг. Я получил колоссальный опыт в части применения новых управленческих методов. Уверен, моя победа и победа нашей школы в таком масштабном конкурсе добавит моим коллегам мотивации и вдохновения для дальнейшего развития образовательной организации», — сказал Махновецкий. В рамках конкурса «Директор года России» к участию было приглашено 30 руководителей образовательных учреждений, представляющих 22 региона страны. Каждый участник представил проект по развитию своей школы, реализованный в течение последних трех лет. В рамках конкурса также прошли дебаты, где директора обсуждали вопросы, касающиеся сферы образования. В финал были отобраны пять участников из Свердловской, Калужской, Магаданской и Иркутской областей, а также из Республики Удмуртия. Ранее URA.RU писало о том, кто стал учителем года в этом году. Победителем объявили Леонида Дедюху, преподающего физику в петербургской Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес.