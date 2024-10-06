Екатеринбуржцы теперь могут отметить свой особенный день в трамвае, арендовав его для проведения свадьбы или другого торжественного мероприятия. Стоимость аренды вагона на два часа составляет 30 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.
«Эксплуатация трамвая для проведения свадеб, девичника, дня рождения, корпоративов, свидания или рекламной акции. Цена указана за вагон. Вместимость вагона 30 посадочных мест. Есть встроенные столики, беспроводной микрофон, плазменный телевизор», — пишет автор объявления.
Аренда трамвая предусматривает посадку и высадку в Южном трамвайном депо, но за дополнительную плату возможна организация посадки с другой остановки. Стоимость аренды на два часа с одним выходом — 30 тысяч рублей, а на три часа с двумя выходами — 37 тысяч рублей.
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