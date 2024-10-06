06 октября 2024
05 октября 2024

Екатеринбуржцам предлагают сыграть свадьбу в трамвае за 30 тысяч. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, маршрут13, трамвай, татра т3, маршрут14
В трамвае есть микрофон и плазменный телевизор (фото из архива) Фото:

Екатеринбуржцы теперь могут отметить свой особенный день в трамвае, арендовав его для проведения свадьбы или другого торжественного мероприятия. Стоимость аренды вагона на два часа составляет 30 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.

«Эксплуатация трамвая для проведения свадеб, девичника, дня рождения, корпоративов, свидания или рекламной акции. Цена указана за вагон. Вместимость вагона 30 посадочных мест. Есть встроенные столики, беспроводной микрофон, плазменный телевизор», — пишет автор объявления.

Аренда трамвая предусматривает посадку и высадку в Южном трамвайном депо, но за дополнительную плату возможна организация посадки с другой остановки. Стоимость аренды на два часа с одним выходом — 30 тысяч рублей, а на три часа с двумя выходами — 37 тысяч рублей.

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Екатеринбуржцы теперь могут отметить свой особенный день в трамвае, арендовав его для проведения свадьбы или другого торжественного мероприятия. Стоимость аренды вагона на два часа составляет 30 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito. «Эксплуатация трамвая для проведения свадеб, девичника, дня рождения, корпоративов, свидания или рекламной акции. Цена указана за вагон. Вместимость вагона 30 посадочных мест. Есть встроенные столики, беспроводной микрофон, плазменный телевизор», — пишет автор объявления. Аренда трамвая предусматривает посадку и высадку в Южном трамвайном депо, но за дополнительную плату возможна организация посадки с другой остановки. Стоимость аренды на два часа с одним выходом — 30 тысяч рублей, а на три часа с двумя выходами — 37 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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