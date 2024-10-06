06 октября 2024
05 октября 2024

Колледж Сургута сделал заявление после скандала с вымогательством денег у студента

Колледж Сургута помог студенту, пострадавшему от вымогателей, обратиться в МВД
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство колледжа помогло студенту написать заявление в правоохранительные органы
Руководство колледжа помогло студенту написать заявление в правоохранительные органы Фото:

Руководство Сургутского политехнического колледжа (ХМАО) помогло студенту, у которого сверстники вымогали деньги, подать заявление в полицию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

«Студенту колледжа оказано содействие в подаче заявления в правоохранительные органы. Все студенты совершеннолетние, ранее находившиеся в дружественных отношениях. Данный факт [конфликта между студентами] выявлен в колледже, передан на рассмотрение в УМВД», — сообщили URA.RU в колледже.

Ранее источник в силовых структурах рассказал журналисту агентства о причинах конфликта между студентами сургутского колледжа. Они вымогали деньги со сверстника из-за спора о продаже автомобиля.

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Руководство Сургутского политехнического колледжа (ХМАО) помогло студенту, у которого сверстники вымогали деньги, подать заявление в полицию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Студенту колледжа оказано содействие в подаче заявления в правоохранительные органы. Все студенты совершеннолетние, ранее находившиеся в дружественных отношениях. Данный факт [конфликта между студентами] выявлен в колледже, передан на рассмотрение в УМВД», — сообщили URA.RU в колледже. Ранее источник в силовых структурах рассказал журналисту агентства о причинах конфликта между студентами сургутского колледжа. Они вымогали деньги со сверстника из-за спора о продаже автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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