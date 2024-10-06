Колледж Сургута сделал заявление после скандала с вымогательством денег у студента

Руководство Сургутского политехнического колледжа (ХМАО) помогло студенту, у которого сверстники вымогали деньги, подать заявление в полицию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.
«Студенту колледжа оказано содействие в подаче заявления в правоохранительные органы. Все студенты совершеннолетние, ранее находившиеся в дружественных отношениях. Данный факт [конфликта между студентами] выявлен в колледже, передан на рассмотрение в УМВД», — сообщили URA.RU в колледже.
Ранее источник в силовых структурах рассказал журналисту агентства о причинах конфликта между студентами сургутского колледжа. Они вымогали деньги со сверстника из-за спора о продаже автомобиля.
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