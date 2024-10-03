«Вымогали деньги»: силовики раскрыли причины конфликта студентов в Сургуте

В Сургуте (ХМАО) группа студентов вымогала со сверстника деньги из-за того, что не смогли договориться о дележе прибыли после того, как совместно отремонтировали и продали автомобиль. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Участники конфликта решили организовать небольшое общее дело: покупать неисправные автомобили, ремонтировать и перепродавать их. Они взяли кредит, купили машину, починили и продали. Но, как это часто бывает — не поделили прибыль. Один с другого потребовал еще денег», — рассказал инсайдер.
Силовики устанавливают причины и всех участников конфликта. Однако, как рассказал инсайдер, уже установлено, что в инциденте не принимала участия «банда, сформированная по этническому признаку», о которой писали в соцсетях. Более того, по словам источника, конфликт между студентами уже улажен, однако из-за публикации в СМИ и соцсетях на инцидент обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, проводится проверка по уголовным статьям «требование передачи чужого имущества» и «самоуправство».
URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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