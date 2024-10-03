«Вымогали деньги»: силовики раскрыли причины конфликта студентов в Сургуте

Студенты в ХМАО вымогали деньги со сверстника из-за спора о продаже автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты в Сургуте устроили конфликт с вымогательством денег из-за спора о прибыли после продажи автомобиля
Студенты в Сургуте устроили конфликт с вымогательством денег из-за спора о прибыли после продажи автомобиля Фото:

В Сургуте (ХМАО) группа студентов вымогала со сверстника деньги из-за того, что не смогли договориться о дележе прибыли после того, как совместно отремонтировали и продали автомобиль. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Участники конфликта решили организовать небольшое общее дело: покупать неисправные автомобили, ремонтировать и перепродавать их. Они взяли кредит, купили машину, починили и продали. Но, как это часто бывает — не поделили прибыль. Один с другого потребовал еще денег», — рассказал инсайдер.

Силовики устанавливают причины и всех участников конфликта. Однако, как рассказал инсайдер, уже установлено, что в инциденте не принимала участия «банда, сформированная по этническому признаку», о которой писали в соцсетях. Более того, по словам источника, конфликт между студентами уже улажен, однако из-за публикации в СМИ и соцсетях на инцидент обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, проводится проверка по уголовным статьям «требование передачи чужого имущества» и «самоуправство».

URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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В Сургуте (ХМАО) группа студентов вымогала со сверстника деньги из-за того, что не смогли договориться о дележе прибыли после того, как совместно отремонтировали и продали автомобиль. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Участники конфликта решили организовать небольшое общее дело: покупать неисправные автомобили, ремонтировать и перепродавать их. Они взяли кредит, купили машину, починили и продали. Но, как это часто бывает — не поделили прибыль. Один с другого потребовал еще денег», — рассказал инсайдер. Силовики устанавливают причины и всех участников конфликта. Однако, как рассказал инсайдер, уже установлено, что в инциденте не принимала участия «банда, сформированная по этническому признаку», о которой писали в соцсетях. Более того, по словам источника, конфликт между студентами уже улажен, однако из-за публикации в СМИ и соцсетях на инцидент обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, проводится проверка по уголовным статьям «требование передачи чужого имущества» и «самоуправство». URA.RU запросило комментарий в Следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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