Сын лидера ОПГ челябинских дорожников пытался выйти из СИЗО

07 октября 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Гарник Колозян останется в СИЗО до середины ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Сын гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, Гарник, обвиняемый в коррупции и проходящий по делу ОПГ, лидером которой, предположительно, является его отец, 7 октября пытался оспорить срок в СИЗО. С учетом позиции прокурора суд не стал менять ему меру пресечения на более мягкую, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, либо более мягкой. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Там отметили, что Колозян-младший пробудет под стражей да 12 ноября. Вместе с ним в изоляторе находится его отец. Их адвокаты продолжают работать над смягчением меры пресечения. Новость по теме ФСБ задержала сына челябинского бизнесмена за дачу взятки Колозян-младший был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине декабря 2023 года. При себе у него имелся билет в Армению. То есть, он попытался уйти от правосудия на фоне задержания отца и его заместителя. А значит доводы его адвокатов о том, что он не скроется, не находят подтверждения. Дело же о многомиллионных хищениях на дорожных контрактах начало распутываться: были задержаны руководители дорожных структур и комитетов. По слухам, сейчас силовики ищут ниточки в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области. У следствия есть основания полагать, что вопрос по расхищению бюджета на дорожных подрядах курировался именно там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, Гарник, обвиняемый в коррупции и проходящий по делу ОПГ, лидером которой, предположительно, является его отец, 7 октября пытался оспорить срок в СИЗО. С учетом позиции прокурора суд не стал менять ему меру пресечения на более мягкую, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, либо более мягкой. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Там отметили, что Колозян-младший пробудет под стражей да 12 ноября. Вместе с ним в изоляторе находится его отец. Их адвокаты продолжают работать над смягчением меры пресечения. Колозян-младший был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине декабря 2023 года. При себе у него имелся билет в Армению. То есть, он попытался уйти от правосудия на фоне задержания отца и его заместителя. А значит доводы его адвокатов о том, что он не скроется, не находят подтверждения. Дело же о многомиллионных хищениях на дорожных контрактах начало распутываться: были задержаны руководители дорожных структур и комитетов. По слухам, сейчас силовики ищут ниточки в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области. У следствия есть основания полагать, что вопрос по расхищению бюджета на дорожных подрядах курировался именно там.