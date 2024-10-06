Пьяный пермяк зарубил топором друга

Житель Ныроба (Пермский край) предстанет перед судом за убийство знакомого топором. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК РФ.
«Чердынский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что 28 июня 2024 года обвиняемый в алкогольном опьянении в своем доме в поселке Ныроб в ходе ссоры нанес знакомому удары топором. Потерпевший умер на месте от полученных травм. На данный момент собрано достаточное количество доказательств, дело направлено в суд.
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