06 октября 2024
05 октября 2024

Пьяный пермяк зарубил топором друга

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Житель Пермского края предстанет перед судом за убийство знакомого
Житель Пермского края предстанет перед судом за убийство знакомого Фото:

Житель Ныроба (Пермский край) предстанет перед судом за убийство знакомого топором. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК РФ.

«Чердынский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 28 июня 2024 года обвиняемый в алкогольном опьянении в своем доме в поселке Ныроб в ходе ссоры нанес знакомому удары топором. Потерпевший умер на месте от полученных травм. На данный момент собрано достаточное количество доказательств, дело направлено в суд.

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Житель Ныроба (Пермский край) предстанет перед судом за убийство знакомого топором. Об этом сообщается в telegram-канале регионального управления СК РФ. «Чердынский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении. Следствие установило, что 28 июня 2024 года обвиняемый в алкогольном опьянении в своем доме в поселке Ныроб в ходе ссоры нанес знакомому удары топором. Потерпевший умер на месте от полученных травм. На данный момент собрано достаточное количество доказательств, дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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