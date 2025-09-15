В пермских деревнях обнаружили очаг опасной болезни

В Юсьвинском округе (Пермский край) ввели карантин по трихинеллезу на животных. Очаг болезни обнаружили в деревне Городище и поселке Кама. Об этом сообщили группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу на животных на отдельной территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Определить неблагополучным пунктом по трихинеллезу животных территорию в радиусе 3 километров от границ эпизоотического очага, деревни Городище и поселка Кама», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на период карантина нельзя перемещать животных. Также запрещено вывозить больных животных с территории округа и охотиться.
