В пермских деревнях обнаружили очаг опасной болезни

В Юсьвинском округе Пермского края ввели карантин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сроки карантина не уточняются
Сроки карантина не уточняются Фото:

В Юсьвинском округе (Пермский край) ввели карантин по трихинеллезу на животных. Очаг болезни обнаружили в деревне Городище и поселке Кама. Об этом сообщили группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу на животных на отдельной территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Определить неблагополучным пунктом по трихинеллезу животных территорию в радиусе 3 километров от границ эпизоотического очага, деревни Городище и поселка Кама», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на период карантина нельзя перемещать животных. Также запрещено вывозить больных животных с территории округа и охотиться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Юсьвинском округе (Пермский край) ввели карантин по трихинеллезу на животных. Очаг болезни обнаружили в деревне Городище и поселке Кама. Об этом сообщили группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». «Установить ограничительные мероприятия (карантин) по трихинеллезу на животных на отдельной территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края. Определить неблагополучным пунктом по трихинеллезу животных территорию в радиусе 3 километров от границ эпизоотического очага, деревни Городище и поселка Кама», — сказано в сообщении. Уточняется, что на период карантина нельзя перемещать животных. Также запрещено вывозить больных животных с территории округа и охотиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...