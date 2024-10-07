Дороги в Сургуте будут ремонтировать по новой технологии

Дорожники Сургута внедрили метод холодного асфальтирования для ремонта дорог
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте будут ремонтировать дороги по новой технологии
В Сургуте будут ремонтировать дороги по новой технологии Фото:

Дорожники будут применять метод холодного асфальтирования для ремонта выбоин и ям на дорогах в Сургуте. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов в своем telegram-канале.

«Проблемных дворов в городе накопилось немало, поручил проработать эту тему новому директору департамента городского хозяйства Сергею Алексееву. Вместе с управляющими компаниями нашли быстрое решение — холодный асфальт. Положительные отзывы от жителей уже есть», — поделился глава города в мессенджере.

Он отметил преимущество новой технологии ремонта: оперативность устранения недостатков дорожного полотна, возможность работы при низких температурах, доступную стоимость материала. Для такого ремонта, по словам Слепова, можно не привлекать сложную спецтехнику и крупные бригады. Внедрение нового подхода поддержали управляющие компании.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на улице Игоря Киртбая обвалилось дорожное полотно. Администрация города сообщила, что рабочие устраняют последствия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дорожники будут применять метод холодного асфальтирования для ремонта выбоин и ям на дорогах в Сургуте. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов в своем telegram-канале. «Проблемных дворов в городе накопилось немало, поручил проработать эту тему новому директору департамента городского хозяйства Сергею Алексееву. Вместе с управляющими компаниями нашли быстрое решение — холодный асфальт. Положительные отзывы от жителей уже есть», — поделился глава города в мессенджере. Он отметил преимущество новой технологии ремонта: оперативность устранения недостатков дорожного полотна, возможность работы при низких температурах, доступную стоимость материала. Для такого ремонта, по словам Слепова, можно не привлекать сложную спецтехнику и крупные бригады. Внедрение нового подхода поддержали управляющие компании. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на улице Игоря Киртбая обвалилось дорожное полотно. Администрация города сообщила, что рабочие устраняют последствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...