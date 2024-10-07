Дороги в Сургуте будут ремонтировать по новой технологии

Дорожники будут применять метод холодного асфальтирования для ремонта выбоин и ям на дорогах в Сургуте. Об этом сообщил мэр города Максим Слепов в своем telegram-канале.
«Проблемных дворов в городе накопилось немало, поручил проработать эту тему новому директору департамента городского хозяйства Сергею Алексееву. Вместе с управляющими компаниями нашли быстрое решение — холодный асфальт. Положительные отзывы от жителей уже есть», — поделился глава города в мессенджере.
Он отметил преимущество новой технологии ремонта: оперативность устранения недостатков дорожного полотна, возможность работы при низких температурах, доступную стоимость материала. Для такого ремонта, по словам Слепова, можно не привлекать сложную спецтехнику и крупные бригады. Внедрение нового подхода поддержали управляющие компании.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на улице Игоря Киртбая обвалилось дорожное полотно. Администрация города сообщила, что рабочие устраняют последствия.
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