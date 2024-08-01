В Сургуте на улице Игоря Киртбая обвалился асфальт
В Сургуте на улице Игоря Киртбая обвалилось дорожное полотно. Рабочие устраняют последствия, сообщает администрация города на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».
«Провал произошел в связи с разгерметизацией стыков коллектора и смотрового колодца в процессе эксплуатации ливневой канализации», — сообщает мэрия. Восстановление участка займет несколько дней.
Рабочие приступили к ремонту дороги на улице Игоря Киртбая после обвала асфальта
Рабочие уже восстановили герметичность ливневой канализации. Далее им предстоит забетонировать стыковочные швы и восстановить асфальтобетонное покрытие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!