01 августа 2024

В Сургуте обвалился асфальт на дороге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте на улице Игоря Киртбая обвалился асфальт Фото:

В Сургуте на улице Игоря Киртбая обвалилось дорожное полотно. Рабочие устраняют последствия, сообщает администрация города на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«Провал произошел в связи с разгерметизацией стыков коллектора и смотрового колодца в процессе эксплуатации ливневой канализации», — сообщает мэрия. Восстановление участка займет несколько дней.

Рабочие приступили к ремонту дороги на улице Игоря Киртбая после обвала асфальта
Рабочие приступили к ремонту дороги на улице Игоря Киртбая после обвала асфальта
Фото:

Рабочие уже восстановили герметичность ливневой канализации. Далее им предстоит забетонировать стыковочные швы и восстановить асфальтобетонное покрытие.

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В Сургуте на улице Игоря Киртбая обвалилось дорожное полотно. Рабочие устраняют последствия, сообщает администрация города на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». «Провал произошел в связи с разгерметизацией стыков коллектора и смотрового колодца в процессе эксплуатации ливневой канализации», — сообщает мэрия. Восстановление участка займет несколько дней. Рабочие уже восстановили герметичность ливневой канализации. Далее им предстоит забетонировать стыковочные швы и восстановить асфальтобетонное покрытие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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