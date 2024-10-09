В Челябинской области сменился самый распространенный тип рака

Рак простаты вышел на первое место по распространенности среди челябинцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, рак, томограф, мрт, магнито-резонансный томограф
За три года в Челябинской области трижды изменился самый распространенный вид рака Фото:

В Челябинской области за последние три года изменился наиболее распространенный вид рака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»).

«В 2021 году наиболее распространенным видом онкологии в Челябинской области был рак толстой кишки, на втором месте по распространенности — рак молочной железы, на третьем — рак кожи. В 2022 году тройка лидеров осталась прежней, изменилось лишь распределение в группе. Но в 2023 году количество выявленных случаев рака простаты увеличивается практически вдвое, что поставило этот вид с пятого на первое место», — говорится в статистических данных от ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ».

Немаловажно, что тройка лидеров в 2023 году отличается по общему количеству менее чем на 100 случаев, то есть число выявленных случаев рака предстательной железы, кожи и молочной железы примерно равны. В целом в регионе за 2023 год выявлено 19028 онкобольных.

В Челябинской области изменились лидеры по онкологии
В Челябинской области изменились лидеры по онкологии

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области за последние три года изменился наиболее распространенный вид рака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). «В 2021 году наиболее распространенным видом онкологии в Челябинской области был рак толстой кишки, на втором месте по распространенности — рак молочной железы, на третьем — рак кожи. В 2022 году тройка лидеров осталась прежней, изменилось лишь распределение в группе. Но в 2023 году количество выявленных случаев рака простаты увеличивается практически вдвое, что поставило этот вид с пятого на первое место», — говорится в статистических данных от ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Немаловажно, что тройка лидеров в 2023 году отличается по общему количеству менее чем на 100 случаев, то есть число выявленных случаев рака предстательной железы, кожи и молочной железы примерно равны. В целом в регионе за 2023 год выявлено 19028 онкобольных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...