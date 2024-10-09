В Челябинской области сменился самый распространенный тип рака

Рак простаты вышел на первое место по распространенности среди челябинцев

09 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

За три года в Челябинской области трижды изменился самый распространенный вид рака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за последние три года изменился наиболее распространенный вид рака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). «В 2021 году наиболее распространенным видом онкологии в Челябинской области был рак толстой кишки, на втором месте по распространенности — рак молочной железы, на третьем — рак кожи. В 2022 году тройка лидеров осталась прежней, изменилось лишь распределение в группе. Но в 2023 году количество выявленных случаев рака простаты увеличивается практически вдвое, что поставило этот вид с пятого на первое место», — говорится в статистических данных от ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Немаловажно, что тройка лидеров в 2023 году отличается по общему количеству менее чем на 100 случаев, то есть число выявленных случаев рака предстательной железы, кожи и молочной железы примерно равны. В целом в регионе за 2023 год выявлено 19028 онкобольных. В Челябинской области изменились лидеры по онкологии Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области за последние три года изменился наиболее распространенный вид рака. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»). «В 2021 году наиболее распространенным видом онкологии в Челябинской области был рак толстой кишки, на втором месте по распространенности — рак молочной железы, на третьем — рак кожи. В 2022 году тройка лидеров осталась прежней, изменилось лишь распределение в группе. Но в 2023 году количество выявленных случаев рака простаты увеличивается практически вдвое, что поставило этот вид с пятого на первое место», — говорится в статистических данных от ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ». Немаловажно, что тройка лидеров в 2023 году отличается по общему количеству менее чем на 100 случаев, то есть число выявленных случаев рака предстательной железы, кожи и молочной железы примерно равны. В целом в регионе за 2023 год выявлено 19028 онкобольных.