В Крыму рассказали о ведущихся тайных переговорах по Украине

Слухи о тайных переговорах по Украине являются провокацией. Такое заявление сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«Участившиеся сообщения в западных СМИ о якобы имеющих место тайных переговорах, ничто иное, как ложь и провокация», — передает слова Смирнова РИА Новости. Он указал, что обсуждение статуса новых российских регионов не стоит на повестке дня.
Ранее западные СМИ сообщали, что украинские власти проводят закрытые переговоры о передаче части своей территории под контроль России. При этом сам президент России Владимир Путин исключил переговоры с Украиной из-за ударов ВСУ по мирным гражданам, передает Pravda.Ru.
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