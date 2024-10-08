В Крыму рассказали о ведущихся тайных переговорах по Украине

В Крыму назвали провокацией сообщения о тайных переговорах по Украине
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Тайные переговоры по Украине сейчас не ведутся, заявил Смирнов
Тайные переговоры по Украине сейчас не ведутся, заявил Смирнов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Слухи о тайных переговорах по Украине являются провокацией. Такое заявление сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«Участившиеся сообщения в западных СМИ о якобы имеющих место тайных переговорах, ничто иное, как ложь и провокация», — передает слова Смирнова РИА Новости. Он указал, что обсуждение статуса новых российских регионов не стоит на повестке дня.

Ранее западные СМИ сообщали, что украинские власти проводят закрытые переговоры о передаче части своей территории под контроль России. При этом сам президент России Владимир Путин исключил переговоры с Украиной из-за ударов ВСУ по мирным гражданам, передает Pravda.Ru.

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Слухи о тайных переговорах по Украине являются провокацией. Такое заявление сделал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. «Участившиеся сообщения в западных СМИ о якобы имеющих место тайных переговорах, ничто иное, как ложь и провокация», — передает слова Смирнова РИА Новости. Он указал, что обсуждение статуса новых российских регионов не стоит на повестке дня. Ранее западные СМИ сообщали, что украинские власти проводят закрытые переговоры о передаче части своей территории под контроль России. При этом сам президент России Владимир Путин исключил переговоры с Украиной из-за ударов ВСУ по мирным гражданам, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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