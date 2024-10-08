08 октября 2024

«Ни постираться, ни помыться»: свердловчане пожаловались на грязную коричневую воду. Фото

Свердловчане пожаловались на грязную коричневую воду из крана
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местных жителей, такая вода может нанести вред бытовой технике
По словам местных жителей, такая вода может нанести вред бытовой технике Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жители дома на улице Металлургов пожаловались на качество воды — из крана потекла коричневая грязная жидкость. Фотографиями они поделились в соцсетях.

«.У нас в Нижнем Тагиле... Когда кончится это безобразие?! За что мы платим деньги?! Ни постираться, ни помыться», — рассказала тагильчанка telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».

По ее словам, такая вода может испортить бытовую технику. Течет она из всех водопроводных кранов в квартире.

Со схожей проблемой в конце сентября столкнулись жители Первоуральска. Там вместо холодной воды из крана текла черная жидкость с примесями песка и камней. Цвет и чистота воды не менялись даже после пролива.

Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жители дома на улице Металлургов пожаловались на качество воды — из крана потекла коричневая грязная жидкость. Фотографиями они поделились в соцсетях. «.У нас в Нижнем Тагиле... Когда кончится это безобразие?! За что мы платим деньги?! Ни постираться, ни помыться», — рассказала тагильчанка telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». По ее словам, такая вода может испортить бытовую технику. Течет она из всех водопроводных кранов в квартире. Со схожей проблемой в конце сентября столкнулись жители Первоуральска. Там вместо холодной воды из крана текла черная жидкость с примесями песка и камней. Цвет и чистота воды не менялись даже после пролива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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