В Нижнем Тагиле (Свердловская область) жители дома на улице Металлургов пожаловались на качество воды — из крана потекла коричневая грязная жидкость. Фотографиями они поделились в соцсетях.
«.У нас в Нижнем Тагиле... Когда кончится это безобразие?! За что мы платим деньги?! Ни постираться, ни помыться», — рассказала тагильчанка telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил».
По ее словам, такая вода может испортить бытовую технику. Течет она из всех водопроводных кранов в квартире.
Со схожей проблемой в конце сентября столкнулись жители Первоуральска. Там вместо холодной воды из крана текла черная жидкость с примесями песка и камней. Цвет и чистота воды не менялись даже после пролива.
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