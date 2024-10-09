Борцам-участникам СВО вручили «Золотой пояс»

В Государственном Кремлевском Дворце 8 октября прошла церемония вручения XV Национальной премии «Золотой Пояс». Организатором мероприятия выступил Российский Союз боевых искусств (РСБИ). Свои награды на премии получили борцы-участники СВО. Церемонию открыл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который зачитал приветствие от главы государства Владимира Путина.
«8 октября в Государственном Кремлевском Дворце состоялась торжественная Церемония вручения XV Национальной премии „Золотой Пояс“», — говорится в пресс-релизе РСБИ. Там добавили, что награда является символом высоких достижений российских спортсменов, защищающих Родину и проявивших себя в спорте.
Премией «На службе отечеству» награждены шесть бойцов. Лучшей школой боевых искусств признан Московский центр боевых искусств (МЦБИ), самая яркая победа — Павел Муратов (ушу), премией «За волю к Победе» награжден Герой России Балдан Цыдыпов, отмечается в пресс-релизе. Премию также получили: лучший спортсмен — Динар Каримуллин (корэш — традиционный вид борьбы у тюркских народов), лучшая спортсменка — Эльмира Кахраманова (самбо), за вклад в боевые искусства — актер Стивен Сигал, лучший наставник — Дмитрий Трошкин (самбо).
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