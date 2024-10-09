Борцам-участникам СВО вручили «Золотой пояс»

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Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, милитари, камуфляж, мужчина, руки, ветеран сво
Борцы-участники СВО получили свои награды Фото:

В Государственном Кремлевском Дворце 8 октября прошла церемония вручения XV Национальной премии «Золотой Пояс». Организатором мероприятия выступил Российский Союз боевых искусств (РСБИ). Свои награды на премии получили борцы-участники СВО. Церемонию открыл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который зачитал приветствие от главы государства Владимира Путина.

«8 октября в Государственном Кремлевском Дворце состоялась торжественная Церемония вручения XV Национальной премии „Золотой Пояс“», — говорится в пресс-релизе РСБИ. Там добавили, что награда является символом высоких достижений российских спортсменов, защищающих Родину и проявивших себя в спорте.

Премией «На службе отечеству» награждены шесть бойцов. Лучшей школой боевых искусств признан Московский центр боевых искусств (МЦБИ), самая яркая победа — Павел Муратов (ушу), премией «За волю к Победе» награжден Герой России Балдан Цыдыпов, отмечается в пресс-релизе. Премию также получили: лучший спортсмен — Динар Каримуллин (корэш — традиционный вид борьбы у тюркских народов), лучшая спортсменка — Эльмира Кахраманова (самбо), за вклад в боевые искусства — актер Стивен Сигал, лучший наставник — Дмитрий Трошкин (самбо).

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В Государственном Кремлевском Дворце 8 октября прошла церемония вручения XV Национальной премии «Золотой Пояс». Организатором мероприятия выступил Российский Союз боевых искусств (РСБИ). Свои награды на премии получили борцы-участники СВО. Церемонию открыл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который зачитал приветствие от главы государства Владимира Путина. «8 октября в Государственном Кремлевском Дворце состоялась торжественная Церемония вручения XV Национальной премии „Золотой Пояс“», — говорится в пресс-релизе РСБИ. Там добавили, что награда является символом высоких достижений российских спортсменов, защищающих Родину и проявивших себя в спорте. Премией «На службе отечеству» награждены шесть бойцов. Лучшей школой боевых искусств признан Московский центр боевых искусств (МЦБИ), самая яркая победа — Павел Муратов (ушу), премией «За волю к Победе» награжден Герой России Балдан Цыдыпов, отмечается в пресс-релизе. Премию также получили: лучший спортсмен — Динар Каримуллин (корэш — традиционный вид борьбы у тюркских народов), лучшая спортсменка — Эльмира Кахраманова (самбо), за вклад в боевые искусства — актер Стивен Сигал, лучший наставник — Дмитрий Трошкин (самбо).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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