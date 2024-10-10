Группу челябинцев, похитивших и избивших должника, отправили под суд

10 октября 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Мужчины пытались вернуть долг силой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Четверых челябинцев, обвиняемых в разбойном похищении человека, отправили под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, таким образом они хотели выбить из потерпевшего долг. «Мужчины обвиняются по п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. „а“, „в“, „г“, „з“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Уголовное дело направлено в Еманжелинский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Похищение организовали в ноябре 2022 года. В поселке Красногорский мужчины напали на должника, избили и распылили ему в лицо перцовый баллончик. После потребовали отдать им свыше 1 млн рублей. Получив отказ, забросили его в микроавтобус и поехали до Челябинска, по пути забрав у него деньги и телефон. В Челябинске микроавтобус был остановлен сотрудниками полиции. Похитители были задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четверых челябинцев, обвиняемых в разбойном похищении человека, отправили под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, таким образом они хотели выбить из потерпевшего долг. «Мужчины обвиняются по п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. „а“, „в“, „г“, „з“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Уголовное дело направлено в Еманжелинский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Похищение организовали в ноябре 2022 года. В поселке Красногорский мужчины напали на должника, избили и распылили ему в лицо перцовый баллончик. После потребовали отдать им свыше 1 млн рублей. Получив отказ, забросили его в микроавтобус и поехали до Челябинска, по пути забрав у него деньги и телефон. В Челябинске микроавтобус был остановлен сотрудниками полиции. Похитители были задержаны.