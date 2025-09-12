В Увельском районе Челябинской области в лобовом столкновении ВАЗ-211230 и «Лады X-Ray» погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.
«По предварительным данным, на 57-м километре автодороги Челябинск — Октябрьское 29-летний водитель „Лады X-Ray“ при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения на разрешенным участке дороги, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-211230 под управлением 27-летнего водителя», — рассказал Евгений Сарычев, начальник отдела ГАИ МО МВД «Южноуральский» Челябинской области.
В результате ДТП автомобили сильно искорежены. Один из них вылетел на обочину, а второй встал поперек трассы. А оба водителя скончались от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.
