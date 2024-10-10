Reuters: Всемирный банк одобрил создание нового фонда для поддержки Украины

11 октября 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Совет директоров Всемирного банка принял решение о создании нового фонда для поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. «Фонд, которым будет управлять Всемирный банк, поможет выполнить обещание стран G7 предоставить Украине до 50 млрд долларов дополнительного финансирования до конца года», — отмечается в публикации Reuters. Страны, такие как США, Канада и Япония, планируют делать взносы в этот фонд, в том числе за счет процентов от замороженных российских активов. Решение о создании фонда последовало за соглашением представителей Евросоюза о выделении Украине до 35 млрд долларов, что является частью вклада ЕС в общую сумму помощи от стран G7. Новый фонд даст возможность неевропейским странам участвовать в финансировании на более широком уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет директоров Всемирного банка принял решение о создании нового фонда для поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. «Фонд, которым будет управлять Всемирный банк, поможет выполнить обещание стран G7 предоставить Украине до 50 млрд долларов дополнительного финансирования до конца года», — отмечается в публикации Reuters. Страны, такие как США, Канада и Япония, планируют делать взносы в этот фонд, в том числе за счет процентов от замороженных российских активов. Решение о создании фонда последовало за соглашением представителей Евросоюза о выделении Украине до 35 млрд долларов, что является частью вклада ЕС в общую сумму помощи от стран G7. Новый фонд даст возможность неевропейским странам участвовать в финансировании на более широком уровне.