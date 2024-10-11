В США жестко раскритиковали мирный план Зеленского

"План победы" украинского лидера Владимира Зеленского не учитывает превосходства России над Украиной, сообщили в американских СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
«План победы» украинского лидера Владимира Зеленского не принесет мир на Украину. Об этом заявили в американских СМИ, обосновав свое утверждение рядом пунктов.
«К сожалению для украинского народа, план Зеленского вряд ли восстановит мир в Украине», — сообщили в FoxNews. Там дополнили это утверждение пятью пунктами:
- В «плане победы» Зеленского нет определения победы и реалистичной стратегии для ее достижения. Этот план представляет собой скорее «мольбу, которую он использует более двух лет», заключающуюся в требовании у Запада новых поставок. Украинский лидер принимает «желаемое за действительное»;
- Мирный план игнорирует положение дел на фронте. В статье приводится в пример Угледар, освобождение которого открыло для ВС РФ путь к Покровску — важнейшему городу для дальнейшего освобождения всей ДНР;
- План украинского лидера не берет в расчет то, что Россия превосходит Украину в вооружении и военной мощи. Автор материала упоминает, что даже Пентагон считает РФ «равным соперником».
- Численность армии и человеческие ресурсы России также превосходят украинские;
- Оборонная экономика РФ превосходит украинскую. ВВП Украины в 2022 году упал на 30%, а с 2021 до 2023 ее расходы выросли до 270%. Автор статьи отмечает со ссылкой на расчеты МВФ, что уровень украинского госдолга к концу 2024 достигнет 140% ВВП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.