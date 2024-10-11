В Перми скончался врач Герман Малых, проработавший на скорой помощи более 40 лет

Герман Малых скончался в возрасте 62 лет
Врач скорой помощи Герман Малых ушел из жизни. Его стаж составляет более 40 лет. Об этом сообщили на Пермской станции скорой помощи.
«Герман Малых трудоустроился медбратом в 1981 году. С 1994 года работал врачом скорой помощи на Мотовилихинской подстанции скорой помощи. Ему было 62 года», — уточнили на станции.
Герман Малых был предан профессии и коллективу. Был грамотным и ответственным специалистом. Администрация Пермской станции скорой помощи выражает соболезнования семье коллеги.
Герман Малых 40 лет проработал в медицине
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