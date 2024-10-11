В Перми скончался врач Герман Малых, проработавший на скорой помощи более 40 лет

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Герман Малых скончался в возрасте 62 лет
Герман Малых скончался в возрасте 62 лет Фото:

Врач скорой помощи Герман Малых ушел из жизни. Его стаж составляет более 40 лет. Об этом сообщили на Пермской станции скорой помощи.

«Герман Малых трудоустроился медбратом в 1981 году. С 1994 года работал врачом скорой помощи на Мотовилихинской подстанции скорой помощи. Ему было 62 года», — уточнили на станции.

Герман Малых был предан профессии и коллективу. Был грамотным и ответственным специалистом. Администрация Пермской станции скорой помощи выражает соболезнования семье коллеги.

Герман Малых 40 лет проработал в медицине
Герман Малых 40 лет проработал в медицине
Фото:

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Врач скорой помощи Герман Малых ушел из жизни. Его стаж составляет более 40 лет. Об этом сообщили на Пермской станции скорой помощи. «Герман Малых трудоустроился медбратом в 1981 году. С 1994 года работал врачом скорой помощи на Мотовилихинской подстанции скорой помощи. Ему было 62 года», — уточнили на станции. Герман Малых был предан профессии и коллективу. Был грамотным и ответственным специалистом. Администрация Пермской станции скорой помощи выражает соболезнования семье коллеги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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