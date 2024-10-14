Семь пермских ресторанов станут участниками масштабного гастрофестиваля

С 15 октября по всей стране стартует Всероссийский ресторанный фестиваль. В число участников вошли семь пермских заведений. Информация об этом размещена на сайте проекта.
«Рестораны-участники фестиваля разработали сеты из пяти и более блюд. В Перми это Nolan Wine & Kitchen, Rob Roy, Acaffe, „Дом Третьяковой“, Curtiss, The Hound и „Гамарджоба“», — говорится на сайте проекта.
В 2024 году пермских заведений, принявших участие в фестивале, стало больше. В 2023 году к мероприятию присоединились только четыре ресторана. Стоимость сета тоже выросла. В 2023 году их цена была от 1600 до 1990 рублей, а в этом — от 1590 до 3590 рублей.
Всероссийский ресторанный фестиваль пройдет в России в девятый раз. Его организовал предприниматель Александр Сысоев. В проекте принимают участие 700 ресторанов от Калининграда до Владивостока. Шеф-повар каждого заведения разрабатывает для гостей специальный дегустационный сет из пяти блюд.
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