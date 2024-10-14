Семь пермских ресторанов станут участниками масштабного гастрофестиваля

В Перми пройдет Всероссийский ресторанный фестиваль
© Служба новостей «URA.RU»
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Рестораны предложат гостям сеты из пяти блюд
Рестораны предложат гостям сеты из пяти блюд Фото:

С 15 октября по всей стране стартует Всероссийский ресторанный фестиваль. В число участников вошли семь пермских заведений. Информация об этом размещена на сайте проекта.

«Рестораны-участники фестиваля разработали сеты из пяти и более блюд. В Перми это Nolan Wine & Kitchen, Rob Roy, Acaffe, „Дом Третьяковой“, Curtiss, The Hound и „Гамарджоба“», — говорится на сайте проекта.

В 2024 году пермских заведений, принявших участие в фестивале, стало больше. В 2023 году к мероприятию присоединились только четыре ресторана. Стоимость сета тоже выросла. В 2023 году их цена была от 1600 до 1990 рублей, а в этом — от 1590 до 3590 рублей.

Всероссийский ресторанный фестиваль пройдет в России в девятый раз. Его организовал предприниматель Александр Сысоев. В проекте принимают участие 700 ресторанов от Калининграда до Владивостока. Шеф-повар каждого заведения разрабатывает для гостей специальный дегустационный сет из пяти блюд.

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С 15 октября по всей стране стартует Всероссийский ресторанный фестиваль. В число участников вошли семь пермских заведений. Информация об этом размещена на сайте проекта. «Рестораны-участники фестиваля разработали сеты из пяти и более блюд. В Перми это Nolan Wine & Kitchen, Rob Roy, Acaffe, „Дом Третьяковой“, Curtiss, The Hound и „Гамарджоба“», — говорится на сайте проекта. В 2024 году пермских заведений, принявших участие в фестивале, стало больше. В 2023 году к мероприятию присоединились только четыре ресторана. Стоимость сета тоже выросла. В 2023 году их цена была от 1600 до 1990 рублей, а в этом — от 1590 до 3590 рублей. Всероссийский ресторанный фестиваль пройдет в России в девятый раз. Его организовал предприниматель Александр Сысоев. В проекте принимают участие 700 ресторанов от Калининграда до Владивостока. Шеф-повар каждого заведения разрабатывает для гостей специальный дегустационный сет из пяти блюд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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