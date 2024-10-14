Тюменские работники жалуются на наплыв мигрантов

На мигрантов чаще всего жалуются строители и водители
В Тюмени количеством мигрантов больше всего недовольны в сфере логистики и строительства. Об этом по итогам исследования сообщают аналитики рекрутингового агентства hh.ru.
«В разрезе профсфер чаще других отвечали, что мигрантов слишком много респонденты из сферы транспорта и логистики (сразу 92%). Также недовольны представители автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%)», — говорится в сообщении.
В целом, количеством мигрантов в различных трудовых сферах недовольны 83% респондентов. В Тюменской области этот уровень на 3% выше, чем в среднем по России.
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