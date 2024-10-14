14 октября 2024

Тюменские работники жалуются на наплыв мигрантов

В Тюменской области количеством мигрантов недовольны в сфере логистики
© Служба новостей «URA.RU»
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На мигрантов чаще всего жалуются строители и водители
На мигрантов чаще всего жалуются строители и водители Фото:

В Тюмени количеством мигрантов больше всего недовольны в сфере логистики и строительства. Об этом по итогам исследования сообщают аналитики рекрутингового агентства hh.ru.

«В разрезе профсфер чаще других отвечали, что мигрантов слишком много респонденты из сферы транспорта и логистики (сразу 92%). Также недовольны представители автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%)», — говорится в сообщении. 

В целом, количеством мигрантов в различных трудовых сферах недовольны 83% респондентов. В Тюменской области этот уровень на 3% выше, чем в среднем по России.

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В Тюмени количеством мигрантов больше всего недовольны в сфере логистики и строительства. Об этом по итогам исследования сообщают аналитики рекрутингового агентства hh.ru. «В разрезе профсфер чаще других отвечали, что мигрантов слишком много респонденты из сферы транспорта и логистики (сразу 92%). Также недовольны представители автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%)», — говорится в сообщении.  В целом, количеством мигрантов в различных трудовых сферах недовольны 83% респондентов. В Тюменской области этот уровень на 3% выше, чем в среднем по России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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