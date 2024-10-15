«Это было умно»: Трамп прокомментировал слухи о звонках Путину

Бывший президент США Дональд Трамп не подтвердил информацию о телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным после своего ухода с должности главы Белого дома. Об этом он сообщил, выступая на экономической конференции в Чикаго.
«Если я это и делал, то это было умно. Если я дружелюбен с людьми, поддерживаю с ними отношения, то это хорошо, а не плохо», — заявил Трамп в интервью информационному агентству Bloomberg. В дополнение о возможных разговорах с Путиным он также напомнил о значимости двусторонних отношений между Россией и США, подчеркивая статус обеих стран как ядерных держав.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Владимир Путин якобы общался с Дональдом Трампом после его президентства в США. Он высказал свое мнение в ответ на слухи, появившиеся в американских СМИ, что Трамп якобы созванивался с Путиным в начале 2024 года.
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