Бывший помощник экс-губернатора ХМАО, находящийся под судом, стал мастером спорта

Бывший помощник экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Михаил Слинкин, который в настоящий момент является фигурантом уголовного дела, стал мастером спорта международного класса. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Присвоили звание еще в июле. А сегодня наконец-то дошло удостоверение и значок», — написал Слинкин.
В 2022 году он был назначен на должность референта главы региона и отвечал за спортивную отрасль. После возбуждения уголовного дела Слинкин подал в отставку.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске будут судить бывшего помощника экс-губернатора ХМАО Комаровой. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.
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