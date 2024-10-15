15 октября 2024

Бывший помощник экс-губернатора ХМАО, находящийся под судом, стал мастером спорта

Бывший референт экс-губернатора ХМАО Комаровой Слинкин стал мастером спорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший референт экс-губернатора Комаровой получил звание мастера спорта
Бывший референт экс-губернатора Комаровой получил звание мастера спорта Фото:

Бывший помощник экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Михаил Слинкин, который в настоящий момент является фигурантом уголовного дела, стал мастером спорта международного класса. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Присвоили звание еще в июле. А сегодня наконец-то дошло удостоверение и значок», — написал Слинкин.

В 2022 году он был назначен на должность референта главы региона и отвечал за спортивную отрасль. После возбуждения уголовного дела Слинкин подал в отставку.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске будут судить бывшего помощника экс-губернатора ХМАО Комаровой. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.

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Бывший помощник экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Михаил Слинкин, который в настоящий момент является фигурантом уголовного дела, стал мастером спорта международного класса. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Присвоили звание еще в июле. А сегодня наконец-то дошло удостоверение и значок», — написал Слинкин. В 2022 году он был назначен на должность референта главы региона и отвечал за спортивную отрасль. После возбуждения уголовного дела Слинкин подал в отставку. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске будут судить бывшего помощника экс-губернатора ХМАО Комаровой. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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