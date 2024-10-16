16 октября 2024

В Пермском крае в ДТП с автобусом погиб пешеход

© Служба новостей «URA.RU»
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Автоавария на трассе в Пермском крае произошла ночью 17 октября
Автоавария на трассе в Пермском крае произошла ночью 17 октября Фото:

На дороге Кудымкар-Усолье автобус Isuzu насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось ночью 17 октября, сообщили в telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

«17 октября 2024 года в Юсьвинском округе произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, около 2:40 по дороге Кудымкар-Усолье в сторону Кудымкара двигался автобус Higer, которым управлял мужчина 1969 года рождения. На 24 км дороги он совершил наезд на неустановленного пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход скончался», — говорится в telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские устанавливают личность пешехода. По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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На дороге Кудымкар-Усолье автобус Isuzu насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось ночью 17 октября, сообщили в telegram-канале краевой Госавтоинспекции. «17 октября 2024 года в Юсьвинском округе произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, около 2:40 по дороге Кудымкар-Усолье в сторону Кудымкара двигался автобус Higer, которым управлял мужчина 1969 года рождения. На 24 км дороги он совершил наезд на неустановленного пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход скончался», — говорится в telegram-канале краевой Госавтоинспекции. Сейчас полицейские устанавливают личность пешехода. По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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