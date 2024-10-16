В Пермском крае в ДТП с автобусом погиб пешеход

На дороге Кудымкар-Усолье автобус Isuzu насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось ночью 17 октября, сообщили в telegram-канале краевой Госавтоинспекции.
«17 октября 2024 года в Юсьвинском округе произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, около 2:40 по дороге Кудымкар-Усолье в сторону Кудымкара двигался автобус Higer, которым управлял мужчина 1969 года рождения. На 24 км дороги он совершил наезд на неустановленного пешехода, который находился на проезжей части без цели ее перехода. В результате ДТП пешеход скончался», — говорится в telegram-канале краевой Госавтоинспекции.
Сейчас полицейские устанавливают личность пешехода. По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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