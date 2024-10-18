Пожар начался из-за замыкания электропроводки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле утром 18 октября сгорел частный дом, в котором находился и хозяин. Открытое горение ликвидировали в течение 20 минут, однако мужчину спасти не удалось. Об этом рассказали в муниципальном отделе надзорной деятельности и профилактической работы.

«В ходе проливки и разбора строительных конструкций обнаружен погибший. Его данные устанавливаются. В результате пожара на площади 31 „квадрат“ сгорел частный садовый дом в СНТ №7 УВЗ, повреждено лакокрасочное покрытие крыла капота автомобиля ВАЗ 2111», — следует из сообщения. По одной из версий, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки.

На место ЧП прибыли три единицы спецтехники и восемь спасателей. «На момент прибытия первого подразделения дом полностью был охвачен огнем, произошло частичное обрушение перекрытий», — отметили в отделе. Сейчас пожарные проводят проверку.