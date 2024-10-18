В Нижнем Тагиле мужчина заживо сгорел в собственном доме. Фото, видео

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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожар начался из-за замыкания электропроводки Фото:

В Нижнем Тагиле утром 18 октября сгорел частный дом, в котором находился и хозяин. Открытое горение ликвидировали в течение 20 минут, однако мужчину спасти не удалось. Об этом рассказали в муниципальном отделе надзорной деятельности и профилактической работы.

«В ходе проливки и разбора строительных конструкций обнаружен погибший. Его данные устанавливаются. В результате пожара на площади 31 „квадрат“ сгорел частный садовый дом в СНТ №7 УВЗ, повреждено лакокрасочное покрытие крыла капота автомобиля ВАЗ 2111», — следует из сообщения. По одной из версий, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки.

На место ЧП прибыли три единицы спецтехники и восемь спасателей. «На момент прибытия первого подразделения дом полностью был охвачен огнем, произошло частичное обрушение перекрытий», — отметили в отделе. Сейчас пожарные проводят проверку.

Фото:

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В Нижнем Тагиле утром 18 октября сгорел частный дом, в котором находился и хозяин. Открытое горение ликвидировали в течение 20 минут, однако мужчину спасти не удалось. Об этом рассказали в муниципальном отделе надзорной деятельности и профилактической работы. «В ходе проливки и разбора строительных конструкций обнаружен погибший. Его данные устанавливаются. В результате пожара на площади 31 „квадрат“ сгорел частный садовый дом в СНТ №7 УВЗ, повреждено лакокрасочное покрытие крыла капота автомобиля ВАЗ 2111», — следует из сообщения. По одной из версий, возгорание началось из-за короткого замыкания электропроводки. На место ЧП прибыли три единицы спецтехники и восемь спасателей. «На момент прибытия первого подразделения дом полностью был охвачен огнем, произошло частичное обрушение перекрытий», — отметили в отделе. Сейчас пожарные проводят проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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