В Москве погиб бывший вице-президент ЮКОСа Рогачев: что известно

МК: последнее сообщение экс-руководитель ЮКОСа Рогачев отправил сестре

20 октября 2024 в 00:34 Размер текста - 17 +

Полиция выясняет подробностигибели топ-менеджера ЮКОСа Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту нефтяной компании ЮКОС Михаил Рогачев. По предварительным данным, причиной смерти стало падение из окна. Сообщается, что в последние моменты жизни Рогачев отправил сообщение своей сестре, в котором пожаловался на самочувствие. Топ-менеджер был известен не только своей работой в ЮКОСе, но и занимал высокие посты в других крупных компаниях. Что известно о 64-летнем погибшем руководителе — в материале URA.RU. Биография топ-менеджера Михаил Рогачев родился в 1960 году. В 1982 году он окончил Московский институт стали и сплавов. В 1994—1995 годах работал старшим научным сотрудником в этом же учебном заведении. Погибший ранее являлся исполнительным директором группы «ОНЭКСИМ» Фото: Антон Белицкий © URA.RU С 1996 по 2007 год Рогачев занимал несколько руководящих позиций в различных филиалах ЮКОСа, в том числе должность генерального директора Центра исследований и разработок. До 2011 года трудился в качестве исполнительного директора группы ОНЭКСИМ. Впоследствии возглавил Российский фонд технологического развития. С 2003 по 2004 год проходил обучение в Лондонской школе бизнеса. Получил ученую степень кандидата технических наук. Что известно о смерти Рогачева Труп Михаила Рогачева обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал. По предварительной причине, мужчина выпал из окна. По сведениям telegram-канал Mash, Рогачев болел тяжелой формой онкологии. Это не первый случай смерти среди топ-менеджеров ЮКОСа Летом 2022 года в Великобритании умер первый вице-президент ООО «ЮКОС-Москва» Михаил Трушин. Согласно выводам расследования, на теле бывшего топ-менеджера обнаружены следы, указывающие на самоубийство. В Великобритании ранее погиб еще один руководитель компании «ЮКОС» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время расследования было установлено, что в ночь своей смерти Трушин отправил письмо близким, в котором объяснил причины своего поступка. Трушин бежал в Великобританию в 2004 году и получил там политическое убежище. Последнее сообщение Рогачева Перед смертью бывший вице-президент ЮКОСа отправил сообщение своей сестре. В нем он просит ее позвонить некой Лене, поскольку сам Рогачев плохо соображал. Об этом сообщил MK.RU в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту нефтяной компании ЮКОС Михаил Рогачев. По предварительным данным, причиной смерти стало падение из окна. Сообщается, что в последние моменты жизни Рогачев отправил сообщение своей сестре, в котором пожаловался на самочувствие. Топ-менеджер был известен не только своей работой в ЮКОСе, но и занимал высокие посты в других крупных компаниях. Что известно о 64-летнем погибшем руководителе — в материале URA.RU. Михаил Рогачев родился в 1960 году. В 1982 году он окончил Московский институт стали и сплавов. В 1994—1995 годах работал старшим научным сотрудником в этом же учебном заведении. С 1996 по 2007 год Рогачев занимал несколько руководящих позиций в различных филиалах ЮКОСа, в том числе должность генерального директора Центра исследований и разработок. До 2011 года трудился в качестве исполнительного директора группы ОНЭКСИМ. Впоследствии возглавил Российский фонд технологического развития. С 2003 по 2004 год проходил обучение в Лондонской школе бизнеса. Получил ученую степень кандидата технических наук. Труп Михаила Рогачева обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал. По предварительной причине, мужчина выпал из окна. По сведениям telegram-канал Mash, Рогачев болел тяжелой формой онкологии. Летом 2022 года в Великобритании умер первый вице-президент ООО «ЮКОС-Москва» Михаил Трушин. Согласно выводам расследования, на теле бывшего топ-менеджера обнаружены следы, указывающие на самоубийство. Во время расследования было установлено, что в ночь своей смерти Трушин отправил письмо близким, в котором объяснил причины своего поступка. Трушин бежал в Великобританию в 2004 году и получил там политическое убежище. Перед смертью бывший вице-президент ЮКОСа отправил сообщение своей сестре. В нем он просит ее позвонить некой Лене, поскольку сам Рогачев плохо соображал. Об этом сообщил MK.RU в telegram-канале.