В Москве погиб бывший вице-президент ЮКОСа Рогачев: что известно

В Москве найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту нефтяной компании ЮКОС Михаил Рогачев. По предварительным данным, причиной смерти стало падение из окна. Сообщается, что в последние моменты жизни Рогачев отправил сообщение своей сестре, в котором пожаловался на самочувствие. Топ-менеджер был известен не только своей работой в ЮКОСе, но и занимал высокие посты в других крупных компаниях. Что известно о 64-летнем погибшем руководителе — в материале URA.RU.
Биография топ-менеджера
Михаил Рогачев родился в 1960 году. В 1982 году он окончил Московский институт стали и сплавов. В 1994—1995 годах работал старшим научным сотрудником в этом же учебном заведении.
С 1996 по 2007 год Рогачев занимал несколько руководящих позиций в различных филиалах ЮКОСа, в том числе должность генерального директора Центра исследований и разработок. До 2011 года трудился в качестве исполнительного директора группы ОНЭКСИМ. Впоследствии возглавил Российский фонд технологического развития.
С 2003 по 2004 год проходил обучение в Лондонской школе бизнеса. Получил ученую степень кандидата технических наук.
Что известно о смерти Рогачева
Труп Михаила Рогачева обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал. По предварительной причине, мужчина выпал из окна. По сведениям telegram-канал Mash, Рогачев болел тяжелой формой онкологии.
Это не первый случай смерти среди топ-менеджеров ЮКОСа
Летом 2022 года в Великобритании умер первый вице-президент ООО «ЮКОС-Москва» Михаил Трушин. Согласно выводам расследования, на теле бывшего топ-менеджера обнаружены следы, указывающие на самоубийство.
Во время расследования было установлено, что в ночь своей смерти Трушин отправил письмо близким, в котором объяснил причины своего поступка. Трушин бежал в Великобританию в 2004 году и получил там политическое убежище.
Последнее сообщение Рогачева
Перед смертью бывший вице-президент ЮКОСа отправил сообщение своей сестре. В нем он просит ее позвонить некой Лене, поскольку сам Рогачев плохо соображал. Об этом сообщил MK.RU в telegram-канале.
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