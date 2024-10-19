19 октября 2024

В Москве погиб бывший вице-президент ЮКОСа Рогачев: что известно

МК: последнее сообщение экс-руководитель ЮКОСа Рогачев отправил сестре
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет подробностигибели топ-менеджера ЮКОСа Фото:

В Москве найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту нефтяной компании ЮКОС Михаил Рогачев. По предварительным данным, причиной смерти стало падение из окна. Сообщается, что в последние моменты жизни Рогачев отправил сообщение своей сестре, в котором пожаловался на самочувствие. Топ-менеджер был известен не только своей работой в ЮКОСе, но и занимал высокие посты в других крупных компаниях. Что известно о 64-летнем погибшем руководителе — в материале URA.RU.

Биография топ-менеджера

Михаил Рогачев родился в 1960 году. В 1982 году он окончил Московский институт стали и сплавов. В 1994—1995 годах работал старшим научным сотрудником в этом же учебном заведении.

Вручение Е-мобиля В.В.Жириновскому. Москва
Погибший ранее являлся исполнительным директором группы «ОНЭКСИМ»
Фото:

С 1996 по 2007 год Рогачев занимал несколько руководящих позиций в различных филиалах ЮКОСа, в том числе должность генерального директора Центра исследований и разработок. До 2011 года трудился в качестве исполнительного директора группы ОНЭКСИМ. Впоследствии возглавил Российский фонд технологического развития.

С 2003 по 2004 год проходил обучение в Лондонской школе бизнеса. Получил ученую степень кандидата технических наук.

Что известно о смерти Рогачева

Труп Михаила Рогачева обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал. По предварительной причине, мужчина выпал из окна. По сведениям telegram-канал Mash, Рогачев болел тяжелой формой онкологии.

Это не первый случай смерти среди топ-менеджеров ЮКОСа

Летом 2022 года в Великобритании умер первый вице-президент ООО «ЮКОС-Москва» Михаил Трушин. Согласно выводам расследования, на теле бывшего топ-менеджера обнаружены следы, указывающие на самоубийство.

Цветы у консульства Великобритании в Екатеринбурге. Екатеринбург
В Великобритании ранее погиб еще один руководитель компании «ЮКОС»
Фото:

Во время расследования было установлено, что в ночь своей смерти Трушин отправил письмо близким, в котором объяснил причины своего поступка. Трушин бежал в Великобританию в 2004 году и получил там политическое убежище.

Последнее сообщение Рогачева

Перед смертью бывший вице-президент ЮКОСа отправил сообщение своей сестре. В нем он просит ее позвонить некой Лене, поскольку сам Рогачев плохо соображал. Об этом сообщил MK.RU в telegram-канале.

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В Москве найден мертвым бывший вице-президент по корпоративному менеджменту нефтяной компании ЮКОС Михаил Рогачев. По предварительным данным, причиной смерти стало падение из окна. Сообщается, что в последние моменты жизни Рогачев отправил сообщение своей сестре, в котором пожаловался на самочувствие. Топ-менеджер был известен не только своей работой в ЮКОСе, но и занимал высокие посты в других крупных компаниях. Что известно о 64-летнем погибшем руководителе — в материале URA.RU. Михаил Рогачев родился в 1960 году. В 1982 году он окончил Московский институт стали и сплавов. В 1994—1995 годах работал старшим научным сотрудником в этом же учебном заведении. С 1996 по 2007 год Рогачев занимал несколько руководящих позиций в различных филиалах ЮКОСа, в том числе должность генерального директора Центра исследований и разработок. До 2011 года трудился в качестве исполнительного директора группы ОНЭКСИМ. Впоследствии возглавил Российский фонд технологического развития. С 2003 по 2004 год проходил обучение в Лондонской школе бизнеса. Получил ученую степень кандидата технических наук. Труп Михаила Рогачева обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке, где он проживал. По предварительной причине, мужчина выпал из окна. По сведениям telegram-канал Mash, Рогачев болел тяжелой формой онкологии. Летом 2022 года в Великобритании умер первый вице-президент ООО «ЮКОС-Москва» Михаил Трушин. Согласно выводам расследования, на теле бывшего топ-менеджера обнаружены следы, указывающие на самоубийство. Во время расследования было установлено, что в ночь своей смерти Трушин отправил письмо близким, в котором объяснил причины своего поступка. Трушин бежал в Великобританию в 2004 году и получил там политическое убежище. Перед смертью бывший вице-президент ЮКОСа отправил сообщение своей сестре. В нем он просит ее позвонить некой Лене, поскольку сам Рогачев плохо соображал. Об этом сообщил MK.RU в telegram-канале.
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