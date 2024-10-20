На льготные кредиты для жителей сел направят более 6,8 миллиарда рублей

Правительство Российской Федерации выделило свыше 6,8 миллиардов рублей на финансирование программы льготной ипотеки для сельских жителей и программы льготного кредитования для улучшения их жилищных условий. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.
«На сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов будет направлено более 6,8 миллиарда рублей», — говорится в заявлении. Его приводит РИА Новости. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства Михаилом Мишустиным.
Сообщается, что из общей суммы более 6,4 миллиарда рублей будет направлено на поддержку программы льготного ипотечного кредитования под три процента годовых. Из этих средств будет профинансировано 142,8 тысячи ипотечных займов, выданных ранее, в течение этого года.
Дополнительно, около 330 миллионов рублей будет направлено на продолжение предоставления льготных кредитов для благоустройства жилищ по ставке до пяти процентов годовых. Эти средства могут быть использованы для осуществления мероприятий по подключению к электричеству, водоснабжению, газификации, канализации, отоплению, а также для ремонта инженерных сетей и кровли. В правительстве уточнили, что данные меры реализуются в контексте государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Ранее руководитель кафедры страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов подчеркивал, что меры поддержки населения в сельских районах, включая предоставление льготных кредитов и ипотеки, являются ключевыми инструментами для удержания людей на данных территориях. Сложность заключается в привлечении городских жителей к переезду в сельскую местность, однако те, кто уже проживает в деревнях и селах, должны ощущать поддержку государства. Именно эту цель преследуют предоставляемые субсидии.
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