Челябинцы потребовали очистить подвал от мух, тараканов и фекалий. Видео

21 октября 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Подвал затопило сточными водами, в которых кишат насекомые Фото: Илья Московец © URA.RU Жители многоквартирного дома по улице Молодогвардейцев в Челябинске потребовали очистить подвал от насекомых и фекалий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ). «Мухи, тараканы и прочие виды насекомых соседствуют с людьми уже полтора года из-за текущей канализации. „Народный фронт“ направил обращение в Государственную жилищную инспекцию Челябинской области с требованием, чтобы ведомство довело дело до конца и побудило УК провести ремонт коммуникаций, осушить подвал и привести в порядок помещения, где сейчас царит антисанитария», — отметили в пресс-службе ОНФ. В организации добавили, что дом обслуживает компания «Мой дом Урал». Протечка не устраняется уже много месяцев. В региональной жилинспекции на жалобы жителей ограничиваются предупреждениями для УК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители многоквартирного дома по улице Молодогвардейцев в Челябинске потребовали очистить подвал от насекомых и фекалий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ). «Мухи, тараканы и прочие виды насекомых соседствуют с людьми уже полтора года из-за текущей канализации. „Народный фронт“ направил обращение в Государственную жилищную инспекцию Челябинской области с требованием, чтобы ведомство довело дело до конца и побудило УК провести ремонт коммуникаций, осушить подвал и привести в порядок помещения, где сейчас царит антисанитария», — отметили в пресс-службе ОНФ. В организации добавили, что дом обслуживает компания «Мой дом Урал». Протечка не устраняется уже много месяцев. В региональной жилинспекции на жалобы жителей ограничиваются предупреждениями для УК.