Челябинцы потребовали очистить подвал от мух, тараканов и фекалий. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, подвал, канализация
Подвал затопило сточными водами, в которых кишат насекомые Фото:

Жители многоквартирного дома по улице Молодогвардейцев в Челябинске потребовали очистить подвал от насекомых и фекалий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ).

«Мухи, тараканы и прочие виды насекомых соседствуют с людьми уже полтора года из-за текущей канализации. „Народный фронт“ направил обращение в Государственную жилищную инспекцию Челябинской области с требованием, чтобы ведомство довело дело до конца и побудило УК провести ремонт коммуникаций, осушить подвал и привести в порядок помещения, где сейчас царит антисанитария», — отметили в пресс-службе ОНФ.

В организации добавили, что дом обслуживает компания «Мой дом Урал». Протечка не устраняется уже много месяцев. В региональной жилинспекции на жалобы жителей ограничиваются предупреждениями для УК.

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Жители многоквартирного дома по улице Молодогвардейцев в Челябинске потребовали очистить подвал от насекомых и фекалий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ). «Мухи, тараканы и прочие виды насекомых соседствуют с людьми уже полтора года из-за текущей канализации. „Народный фронт“ направил обращение в Государственную жилищную инспекцию Челябинской области с требованием, чтобы ведомство довело дело до конца и побудило УК провести ремонт коммуникаций, осушить подвал и привести в порядок помещения, где сейчас царит антисанитария», — отметили в пресс-службе ОНФ. В организации добавили, что дом обслуживает компания «Мой дом Урал». Протечка не устраняется уже много месяцев. В региональной жилинспекции на жалобы жителей ограничиваются предупреждениями для УК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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