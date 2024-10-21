Жители многоквартирного дома по улице Молодогвардейцев в Челябинске потребовали очистить подвал от насекомых и фекалий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ).
«Мухи, тараканы и прочие виды насекомых соседствуют с людьми уже полтора года из-за текущей канализации. „Народный фронт“ направил обращение в Государственную жилищную инспекцию Челябинской области с требованием, чтобы ведомство довело дело до конца и побудило УК провести ремонт коммуникаций, осушить подвал и привести в порядок помещения, где сейчас царит антисанитария», — отметили в пресс-службе ОНФ.
В организации добавили, что дом обслуживает компания «Мой дом Урал». Протечка не устраняется уже много месяцев. В региональной жилинспекции на жалобы жителей ограничиваются предупреждениями для УК.
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