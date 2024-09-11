«Мы сваримся в дерьме»: челябинцы в затопленном фекалиями доме боятся подключения тепла

В Челябинске готовятся включить отопление в затопленном фекалиями доме

Подвал челябинского дома затопило канализацией еще в мае Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

Жители многоквартирного дома №62 по улице Гагарина в Челябинске боятся грядущего подключения отопления из-за затопленного канализацией подвала, который не могут прочистить с мая. Семьи участников СВО, в том числе с грудными детьми, и пенсионеры переживают, что могут свариться в собственных фекалиях.

«С мая затоплен подвал каловыми массами, мы живем в зловонии, всем плевать. Затопило щитовую, сутки в подъезде нет света, отремонтировать никак — все затоплено. 1 октября включат отопление, и мы сваримся в собственном дерьме», — поделилась с URA.RU жительница дома Ольга.

Соседи рассказали, что управляющая компания ответила жителям на многочисленные обращения лишь 2 сентября, переложив ответственность на водоканал. Собственники квартир неоднократно пытались достучаться и в МУП «ПОВВ», но там сообщили, что от граждан обращения не принимаются. В администрации Челябинска жителям пояснили, что ведется ремонт коллектора, и порекомендовали подать обращение, которое рассматривается 30 дней.

«Сырость, антисанитария, комары и мошки распространились по всему дому. У меня грудной ребенок, соседи пожилые, в доме есть семьи участников СВО и все нас бросили», — добавила Ольга.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. К моменту публикации ответ на него не поступил.