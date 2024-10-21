21 октября 2024

Пермский поселок Ферма остался без воды из-за коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварию обещают устранить к вечеру
Аварию обещают устранить к вечеру Фото:

В Пермском округе без воды остался поселок Ферма. Причиной послужила авария на коммунальных сетях. Ремонтная бригада устраняют последствия.

«Удалось найти место прорыва. На месте ЧП работает техника. Ремонтная бригада ООО „Юг-Сервис“ сквозь завалы строительного мусора пробирается к месту утечки и делает все возможное, чтобы как можно скорее устранить аварию», — сообщила администрация Пермского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Власти уточняют, что коммунальщики планируют восстановить водоснабжение к вечеру. В течение дня для жителей поселка организован подвоз воды.

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В Пермском округе без воды остался поселок Ферма. Причиной послужила авария на коммунальных сетях. Ремонтная бригада устраняют последствия. «Удалось найти место прорыва. На месте ЧП работает техника. Ремонтная бригада ООО „Юг-Сервис“ сквозь завалы строительного мусора пробирается к месту утечки и делает все возможное, чтобы как можно скорее устранить аварию», — сообщила администрация Пермского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Власти уточняют, что коммунальщики планируют восстановить водоснабжение к вечеру. В течение дня для жителей поселка организован подвоз воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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