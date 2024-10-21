Пермский поселок Ферма остался без воды из-за коммунальной аварии

В Пермском округе без воды остался поселок Ферма. Причиной послужила авария на коммунальных сетях. Ремонтная бригада устраняют последствия.
«Удалось найти место прорыва. На месте ЧП работает техника. Ремонтная бригада ООО „Юг-Сервис“ сквозь завалы строительного мусора пробирается к месту утечки и делает все возможное, чтобы как можно скорее устранить аварию», — сообщила администрация Пермского муниципального округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Власти уточняют, что коммунальщики планируют восстановить водоснабжение к вечеру. В течение дня для жителей поселка организован подвоз воды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!