03 октября 2025

Стали известны самые загруженные дорожные развязки Перми

Самой загруженной Перми стала дорожная развязка у Гознака
В топ-3 вошли два участка дороги Стахановская – Чкалова – Ива
В топ-3 вошли два участка дороги Стахановская – Чкалова – Ива Фото:

Самой загруженной дорожной развязкой Перми признан перекресток у Гознака. Согласно исследованию, ежедневно через эту развязку проходят более 68,4 тысяч автомобилей. В тройку по загруженности также вошел перекресток Чкалова с Героев Хасана, сообщают специалисты ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

«В тройку самых загруженных вошли два участки дороги Стахановская — Чкалова — Ива. Через перекресток Чкалова с Героев Хасана ежедневно проходит почти 58 тысяч автомобилей. На перекрестке этой магистрали с Куйбышева загруженность еще выше — 65,4 тысячи автомобилей. Самая загруженная в Перми развязка у Гознака. Пересечения шоссе Космонавтов, Подлесной, Советской Армии и Малкова среднесуточно проходит более 68,4 тысяч автомобилей», — сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на данные специалистов.

Отмечается, что в число самых загруженных участков также вошли перекресток улиц Попова и Монастырская у Коммунального моста — по нему проезжают 38 тысяч транспортных средств и площадь Гайдара (44,2 тысячи автомобилей). Через площадь у Центрального колхозного рынка проезжает около 49 тысяч машин в сутки.

