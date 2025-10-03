В жестком ДТП под Пермью пострадало четыре человека

В Пермском муниципальном округе днем 4 октября 2025 года произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Авария случилась на трассе по направлению к поселку Троица. В результате пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Водитель автомобиля Lada 4x4 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди Volkswagen Polo, после чего тот врезался в Toyota Avensis. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира Volkswagen Polo. Травмы получил также пассажир Toyota Avensis», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку и выясняют подробности случившегося.
