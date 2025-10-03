03 октября 2025

В жестком ДТП под Пермью пострадало четыре человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ДТП пострадали четыре человека
В ДТП пострадали четыре человека Фото:

В Пермском муниципальном округе днем 4 октября 2025 года произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Авария случилась на трассе по направлению к поселку Троица. В результате пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. 

«Водитель автомобиля Lada 4x4 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди Volkswagen Polo, после чего тот врезался в Toyota Avensis. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира Volkswagen Polo. Травмы получил также пассажир Toyota Avensis», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку и выясняют подробности случившегося.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском муниципальном округе днем 4 октября 2025 года произошла массовая авария с участием трех автомобилей. Авария случилась на трассе по направлению к поселку Троица. В результате пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.  «Водитель автомобиля Lada 4x4 не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди Volkswagen Polo, после чего тот врезался в Toyota Avensis. В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира Volkswagen Polo. Травмы получил также пассажир Toyota Avensis», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку и выясняют подробности случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...