03 октября 2025

В Перми студент без родителей отстоял право на квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квартира соответствует всем санитарных требованиям
Квартира соответствует всем санитарных требованиям Фото:

В Перми студент через суд получил квартиру. В этом ему помогла прокуратура, которая доказала бездействие местных властей, не предоставивших ему жилье после 18 лет. Об этом сообщает надзорное ведомство.

«Молодой человек, оставшийся без попечения родителей и обучающийся в Волжском государственном университете водного транспорта, был официально признан нуждающимся в жилье, но так и не получил его по достижении совершеннолетия. Пермская транспортная прокуратура провела проверку и обратилась в суд с иском к органу местного самоуправления», — указано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Студенту по договору найма по договору найма предоставили благоустроенную квартиру, отвечающую санитарным и техническим требованиям.

Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Чернушке местная жительница получила квартиру, которую ждала в очереди девять лет. Получить законное жилье ей помогли офицеры регионального следственного управления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми студент через суд получил квартиру. В этом ему помогла прокуратура, которая доказала бездействие местных властей, не предоставивших ему жилье после 18 лет. Об этом сообщает надзорное ведомство. «Молодой человек, оставшийся без попечения родителей и обучающийся в Волжском государственном университете водного транспорта, был официально признан нуждающимся в жилье, но так и не получил его по достижении совершеннолетия. Пермская транспортная прокуратура провела проверку и обратилась в суд с иском к органу местного самоуправления», — указано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Студенту по договору найма по договору найма предоставили благоустроенную квартиру, отвечающую санитарным и техническим требованиям. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Чернушке местная жительница получила квартиру, которую ждала в очереди девять лет. Получить законное жилье ей помогли офицеры регионального следственного управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...