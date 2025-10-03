В Перми студент через суд получил квартиру. В этом ему помогла прокуратура, которая доказала бездействие местных властей, не предоставивших ему жилье после 18 лет. Об этом сообщает надзорное ведомство.
«Молодой человек, оставшийся без попечения родителей и обучающийся в Волжском государственном университете водного транспорта, был официально признан нуждающимся в жилье, но так и не получил его по достижении совершеннолетия. Пермская транспортная прокуратура провела проверку и обратилась в суд с иском к органу местного самоуправления», — указано в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Студенту по договору найма по договору найма предоставили благоустроенную квартиру, отвечающую санитарным и техническим требованиям.
Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Чернушке местная жительница получила квартиру, которую ждала в очереди девять лет. Получить законное жилье ей помогли офицеры регионального следственного управления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.