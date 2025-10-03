Аналитики рассказали, сколько в Перми зарабатывает портной

В Перми портной в швейном производстве может рассчитывать на зарплату до 145 тысяч рублей в месяц. Наиболее востребованы специалисты, имеющие опыт не менее пяти лет. Такие данные содержатся в исследовании сервиса SuperJob.
«На максимальную зарплату — от 95 до 145 тысяч рублей, может рассчитывать специалист с наличием квалификационного удостоверения портного или швеи V—VI разряда, навыками выполнения сложных операций по пошиву на машинах и вручную и стажем работы на швейном производстве от пяти лет», — сказано в исследовании SuperJob.
В рамках исследования также был составлен портрет типичного соискателя на данную позицию. В среднем это женщина в возрасте около 42 лет. Среди обязанностей — выполнение простых и сложных операций по пошиву изделий, настройка швейного оборудования, устранение мелких неполадок и ремонт готовых изделий.
