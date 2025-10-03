03 октября 2025

Аналитики рассказали, сколько в Перми зарабатывает портной

SuperJob: портной в Перми получает до 145 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В обязанности портного входит раскрой швейных изделий
В обязанности портного входит раскрой швейных изделий Фото:

В Перми портной в швейном производстве может рассчитывать на зарплату до 145 тысяч рублей в месяц. Наиболее востребованы специалисты, имеющие опыт не менее пяти лет. Такие данные содержатся в исследовании сервиса SuperJob.

«На максимальную зарплату — от 95 до 145 тысяч рублей, может рассчитывать специалист с наличием квалификационного удостоверения портного или швеи V—VI разряда, навыками выполнения сложных операций по пошиву на машинах и вручную и стажем работы на швейном производстве от пяти лет», — сказано в исследовании SuperJob.

В рамках исследования также был составлен портрет типичного соискателя на данную позицию. В среднем это женщина в возрасте около 42 лет. Среди обязанностей — выполнение простых и сложных операций по пошиву изделий, настройка швейного оборудования, устранение мелких неполадок и ремонт готовых изделий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми портной в швейном производстве может рассчитывать на зарплату до 145 тысяч рублей в месяц. Наиболее востребованы специалисты, имеющие опыт не менее пяти лет. Такие данные содержатся в исследовании сервиса SuperJob. «На максимальную зарплату — от 95 до 145 тысяч рублей, может рассчитывать специалист с наличием квалификационного удостоверения портного или швеи V—VI разряда, навыками выполнения сложных операций по пошиву на машинах и вручную и стажем работы на швейном производстве от пяти лет», — сказано в исследовании SuperJob. В рамках исследования также был составлен портрет типичного соискателя на данную позицию. В среднем это женщина в возрасте около 42 лет. Среди обязанностей — выполнение простых и сложных операций по пошиву изделий, настройка швейного оборудования, устранение мелких неполадок и ремонт готовых изделий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...