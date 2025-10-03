03 октября 2025

В центре Перми открыли движение по обновленной улице Решетникова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одна из улиц Дзержинского района открылась после ремонта
Одна из улиц Дзержинского района открылась после ремонта Фото:

В центре Перми завершен капитальный ремонт улицы Решетникова на участке между улицами Ленина и Екатерининской. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края. 

«На участке ранее растрескался асфальт, разрушился бортовой камень. В рамках ремонта провели ряд работ: обновили проезжую часть и тротуары, заменили бортовой камень, обновили газоны и установили новые знаки», — сказано в сообщении ведомства. Гарантия на все проведенные работы составляет пять лет.

Улица Решетникова является важной транспортной артерией для местных жителей. Через нее ежедневно проходят сотни школьников, студентов и посетителей медицинских учреждений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Перми завершен капитальный ремонт улицы Решетникова на участке между улицами Ленина и Екатерининской. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.  «На участке ранее растрескался асфальт, разрушился бортовой камень. В рамках ремонта провели ряд работ: обновили проезжую часть и тротуары, заменили бортовой камень, обновили газоны и установили новые знаки», — сказано в сообщении ведомства. Гарантия на все проведенные работы составляет пять лет. Улица Решетникова является важной транспортной артерией для местных жителей. Через нее ежедневно проходят сотни школьников, студентов и посетителей медицинских учреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...