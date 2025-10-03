В центре Перми открыли движение по обновленной улице Решетникова

В центре Перми завершен капитальный ремонт улицы Решетникова на участке между улицами Ленина и Екатерининской. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.
«На участке ранее растрескался асфальт, разрушился бортовой камень. В рамках ремонта провели ряд работ: обновили проезжую часть и тротуары, заменили бортовой камень, обновили газоны и установили новые знаки», — сказано в сообщении ведомства. Гарантия на все проведенные работы составляет пять лет.
Улица Решетникова является важной транспортной артерией для местных жителей. Через нее ежедневно проходят сотни школьников, студентов и посетителей медицинских учреждений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.