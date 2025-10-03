В Пермском крае более 460 гектаров земель объявили карантинной зоной из-за обнаружения опасного растения-паразита — повилики. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«Карантинные фитосанитарные зоны установлены в Куединском муниципальном округе на землях у села Большие Кусты и деревни Кашка. Специалисты Россельхознадзора обнаружили там очаги распространения повилики — растения, которое способно полностью уничтожить урожай. Под ограничения попали земли населенных пунктов и сельскохозяйственные угодья общей площадью 461,49 гектара», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.
Теперь на этой территории запрещено вывозить любую растительную продукцию, которая может распространить заражение. Повилика опасна не только для растений — она содержит в себе алкалоид, который вызывает отравление и поражает желудочно-кишечный тракт скота, вплоть до смертельного исхода. Карантинный режим будет действовать до полного уничтожения очагов заражения.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк попытался незаконно ввезти из Таиланда восемь запрещенных к пересечению границы кактусов. Они были спрятаны внутри популярной игрушки Лабубу. Эти кактусы запрещено ввозить в Россию, потому что они могут быть распространителем сорняков или сами ими стать.
