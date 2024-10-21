Мужчины в масках устроили стрельбу в районе Нижневартовска

Полиция проверяет видеозапись, на которой группа мужчин в масках устроили стрельбу
В Нижневартовске (ХМАО) группа мужчин в масках устроила стрельбу в лесу. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Полиция проводит проверку. В том числе проверку оружия, из которого велась стрельба», — сообщили агентству в пресс-службе полиции. Предварительно, оружие является пневматическим и не требует разрешения.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО злоумышленник выстрелил в прохожего из травмата. Полиция задержала подозреваемого и возбудила уголовное дело.
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