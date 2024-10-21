21 октября 2024

Мужчины в масках устроили стрельбу в районе Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция проверяет видеозапись, на которой группа мужчин в масках устроили стрельбу
Полиция проверяет видеозапись, на которой группа мужчин в масках устроили стрельбу Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) группа мужчин в масках устроила стрельбу в лесу. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Полиция проводит проверку. В том числе проверку оружия, из которого велась стрельба», — сообщили агентству в пресс-службе полиции. Предварительно, оружие является пневматическим и не требует разрешения.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО злоумышленник выстрелил в прохожего из травмата. Полиция задержала подозреваемого и возбудила уголовное дело.

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В Нижневартовске (ХМАО) группа мужчин в масках устроила стрельбу в лесу. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Полиция проводит проверку. В том числе проверку оружия, из которого велась стрельба», — сообщили агентству в пресс-службе полиции. Предварительно, оружие является пневматическим и не требует разрешения. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО злоумышленник выстрелил в прохожего из травмата. Полиция задержала подозреваемого и возбудила уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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