07 октября 2024

В ХМАО злоумышленник выстрелил в прохожего из травмата

Полиция Нижневартовска задержала злоумышленника, который стрелял в прохожего
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске мужчина выстрелил из травматического пистолета в прохожего
В Нижневартовске мужчина выстрелил из травматического пистолета в прохожего Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) злоумышленник выстрелил в прохожего из травматического пистолета. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Прохожий напал на мужчину 1994 года рождения и выстрелил в него из пистолета, на месте происшествия были обнаружены и изъяты гильзы от травматического оружия. Потерпевший говорит, что не видел, кто в него стрелял», — рассказал агентству источник.

В пресс-службе УМВД ХМАО URA.RU сообщили, что личность подозреваемого установлена. «Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью — прим. URA.RU). В настоящее время проводятся следственные действия», — сообщили агентству в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что гости на свадьбе в Пыть-Яхе устроили стрельбу. Полиция возбудила два уголовных дела.

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В Нижневартовске (ХМАО) злоумышленник выстрелил в прохожего из травматического пистолета. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Прохожий напал на мужчину 1994 года рождения и выстрелил в него из пистолета, на месте происшествия были обнаружены и изъяты гильзы от травматического оружия. Потерпевший говорит, что не видел, кто в него стрелял», — рассказал агентству источник. В пресс-службе УМВД ХМАО URA.RU сообщили, что личность подозреваемого установлена. «Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью — прим. URA.RU). В настоящее время проводятся следственные действия», — сообщили агентству в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что гости на свадьбе в Пыть-Яхе устроили стрельбу. Полиция возбудила два уголовных дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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