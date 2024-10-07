В ХМАО злоумышленник выстрелил в прохожего из травмата

В Нижневартовске (ХМАО) злоумышленник выстрелил в прохожего из травматического пистолета. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.
«Прохожий напал на мужчину 1994 года рождения и выстрелил в него из пистолета, на месте происшествия были обнаружены и изъяты гильзы от травматического оружия. Потерпевший говорит, что не видел, кто в него стрелял», — рассказал агентству источник.
В пресс-службе УМВД ХМАО URA.RU сообщили, что личность подозреваемого установлена. «Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью — прим. URA.RU). В настоящее время проводятся следственные действия», — сообщили агентству в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что гости на свадьбе в Пыть-Яхе устроили стрельбу. Полиция возбудила два уголовных дела.
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