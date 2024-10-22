В Челябинской области на месяц раньше установился снежный покров

Устойчивый снежный покров обычно устанавливается намного позже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ряде районов Челябинской области установился снежный покров раньше среднемноголетних значений на 20-38 дней. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В результате снегопадов было зафиксировано опасное явление — раннее установление снежного покрова в крайних северных, горных северо-западных, северо-восточных и местами в юго-восточных районах с 11 по 17—20 октября, высотой 1-14 сантиметров. Это на 20-38 дней раньше средних многолетних сроков», — отметили метеорологи.

Синоптики уточнили, что на остальной территории области установился временный снежный покров, при этом снег растаял за два-шесть дней. Его высота составила от одного до семи сантиметров. Также синоптики зафиксировали, что к 20 октября глубина промерзания почвы достигла девяти ментиметров, а в окрестностях метеостанции Варна земля промерзла на глубину 24 см.