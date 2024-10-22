В Челябинской области на месяц раньше установился снежный покров

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Устойчивый снежный покров обычно устанавливается намного позже Фото:

В ряде районов Челябинской области установился снежный покров раньше среднемноголетних значений на 20-38 дней. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В результате снегопадов было зафиксировано опасное явление — раннее установление снежного покрова в крайних северных, горных северо-западных, северо-восточных и местами в юго-восточных районах с 11 по 17—20 октября, высотой 1-14 сантиметров. Это на 20-38 дней раньше средних многолетних сроков», — отметили метеорологи.

Синоптики уточнили, что на остальной территории области установился временный снежный покров, при этом снег растаял за два-шесть дней. Его высота составила от одного до семи сантиметров. Также синоптики зафиксировали, что к 20 октября глубина промерзания почвы достигла девяти ментиметров, а в окрестностях метеостанции Варна земля промерзла на глубину 24 см.

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В ряде районов Челябинской области установился снежный покров раньше среднемноголетних значений на 20-38 дней. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В результате снегопадов было зафиксировано опасное явление — раннее установление снежного покрова в крайних северных, горных северо-западных, северо-восточных и местами в юго-восточных районах с 11 по 17—20 октября, высотой 1-14 сантиметров. Это на 20-38 дней раньше средних многолетних сроков», — отметили метеорологи. Синоптики уточнили, что на остальной территории области установился временный снежный покров, при этом снег растаял за два-шесть дней. Его высота составила от одного до семи сантиметров. Также синоптики зафиксировали, что к 20 октября глубина промерзания почвы достигла девяти ментиметров, а в окрестностях метеостанции Варна земля промерзла на глубину 24 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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