Новый боевой мини-дрон представили в Санкт-Петербурге

Российская компания ЦБК представила новый мини-дрон FPV, способный нести до шести килограммов полезной нагрузки. О новинке было объявлено на VI всероссийской конференции по защите гражданских объектов от атак беспилотниками в Санкт-Петербурге.
«Мы решили сделать шесть винтов, потому что за счет количества двигателей дрон увеличивает свою грузоподъемность. Соответственно, он работает не от одной батареи, а от двух, каждая емкостью по 9000 мАч. Полезная нагрузка шесть килограммов. Дрон только, можно сказать, из печи после испытаний», — сообщили ТАСС представители компании.
Во время проведения испытаний дрон успешно пролетел 10 километров с полной нагрузкой и вернулся без нее по тому же маршруту. Беспилотник по размеру сопоставим со стандартными FPV-квадрокоптерами, но обладает вдвойне большей грузоподъемностью.
БПЛА, разработанный компанией ЦБК, способен преодолевать расстояние до 12 километров без использования дополнительного оборудования и воздушных ретрансляторов. При их подключении радиус действия увеличивается до 20 километров.
Дрон был полностью разработан внутри компании, а его производство налажено в Китае. В настоящее время стоимость устройства составляет приблизительно 47 тысяч рублей. Однако представители компании ожидают, что при стабилизации курса китайского юаня цена может сократиться до 40 тысяч рублей.
Мини-дрон FPV уже находит применение в районе проведения СВО. Он используется для дистанционного минирования территорий, а также для доставки продовольствия и боеприпасов на передовые позиции. Поставки в войска составили порядка 50 единиц.
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