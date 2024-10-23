23 октября 2024

В ХМАО утвержден график выплат пособий и пенсий на ноябрь

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО утвержден график выплат пенсий и социальных пособий на ноябрь
В ХМАО утвержден график выплат пенсий и социальных пособий на ноябрь Фото:

Социальный фонд России по ХМАО-Югре утвердил график выплат социальных пособий на ноябрь. Он был опубликован в официальном telegram-канале ведомства.

«1 ноября 2024 года через банки поступит: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по беременности и родам. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет», — указано в сообщении, опубликованном Социальным фондом России по ХМАО-Югрев.

5 ноября жителям округа будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 8 ноября — пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет (для работающих родителей). 5, 8, 18, 22 ноября банки перечислят югорчанам пенсии.

«Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 3 по 30 число. В зависимости от графика почтового отделения», — отметили в Социальный фонд России по ХМАО-Югре

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Социальный фонд России по ХМАО-Югре утвердил график выплат социальных пособий на ноябрь. Он был опубликован в официальном telegram-канале ведомства. «1 ноября 2024 года через банки поступит: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по беременности и родам. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет», — указано в сообщении, опубликованном Социальным фондом России по ХМАО-Югрев. 5 ноября жителям округа будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 8 ноября — пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет (для работающих родителей). 5, 8, 18, 22 ноября банки перечислят югорчанам пенсии. «Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 3 по 30 число. В зависимости от графика почтового отделения», — отметили в Социальный фонд России по ХМАО-Югре
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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