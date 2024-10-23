В ХМАО утвержден график выплат пособий и пенсий на ноябрь

Социальный фонд России по ХМАО-Югре утвердил график выплат социальных пособий на ноябрь. Он был опубликован в официальном telegram-канале ведомства.
«1 ноября 2024 года через банки поступит: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам; пособие по беременности и родам. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет», — указано в сообщении, опубликованном Социальным фондом России по ХМАО-Югрев.
5 ноября жителям округа будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 8 ноября — пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет (для работающих родителей). 5, 8, 18, 22 ноября банки перечислят югорчанам пенсии.
«Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 3 по 30 число. В зависимости от графика почтового отделения», — отметили в Социальный фонд России по ХМАО-Югре
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