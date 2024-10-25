В Пермь приедет Владимир Мединский

Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский 25 октября приедет в Пермь. Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политэлитах региона. Он прилетает на вручение первой юридической премии «Татищев».
«Владимир Мединский номинирован на премию. Его выдвинула пермская ассоциация юристов», — отметил инсайдер.
Помимо посещения этого светского мероприятия, которое пройдет вечером 25 октября, Мединский намерен встретиться с губернатором Дмитрием Махониным, а также с пермским подразделением военно-исторического сообщества, которое возглавляет экс-министр культуры Игорь Гладнев. Другой инсайдер отметил, что график Мединского пока до конца не понятен.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края, на момент публикации ответ не был получен. Ранее агентство сообщало, что на юридическую премию номинирован также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
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