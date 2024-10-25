В Пермь приедет Владимир Мединский

25 октября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Мединский (слева) и Орлов (справа) номинированы на юридическую премию Фото: Размик Закарян © URA.RU Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский 25 октября приедет в Пермь. Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политэлитах региона. Он прилетает на вручение первой юридической премии «Татищев». «Владимир Мединский номинирован на премию. Его выдвинула пермская ассоциация юристов», — отметил инсайдер. Помимо посещения этого светского мероприятия, которое пройдет вечером 25 октября, Мединский намерен встретиться с губернатором Дмитрием Махониным, а также с пермским подразделением военно-исторического сообщества, которое возглавляет экс-министр культуры Игорь Гладнев. Другой инсайдер отметил, что график Мединского пока до конца не понятен. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края, на момент публикации ответ не был получен. Ранее агентство сообщало, что на юридическую премию номинирован также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский 25 октября приедет в Пермь. Об этом URA.RU сообщило несколько источников в политэлитах региона. Он прилетает на вручение первой юридической премии «Татищев». «Владимир Мединский номинирован на премию. Его выдвинула пермская ассоциация юристов», — отметил инсайдер. Помимо посещения этого светского мероприятия, которое пройдет вечером 25 октября, Мединский намерен встретиться с губернатором Дмитрием Махониным, а также с пермским подразделением военно-исторического сообщества, которое возглавляет экс-министр культуры Игорь Гладнев. Другой инсайдер отметил, что график Мединского пока до конца не понятен. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора Пермского края, на момент публикации ответ не был получен. Ранее агентство сообщало, что на юридическую премию номинирован также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.