В Челябинске в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым число вакансий с указанием оплаты питания выросло на 71%. Больше всего вакансий с дополнительными льготами размещено в сфере доставок, грузоперевозок и логистике, сообщили 25 октября в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым число вакансий с указанием оплаты питания выросло на 71%. Причем в городе в целом выросло число вакансий, в которых работодатели указывают предоставление таких бонусов, как ДМС, занятия спортом, оплата питания, корпоративные скидки, транспортные расходы и многое другое. При этом больше всего льгот кандидатам готовы предложить в сфере доставок, грузоперевозок и логистике», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, востребованным специалистам зачастую предлагают возмещение транспортных расходов, полис ДМС и корпоративное питание. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей в этом секторе составляет 92 тысячи 509 рублей в месяц за полный рабочий день.
В сфере розничной и оптовой торговли доля вакансий с соцпакетом для сотрудников также оказалась одной из самых высоких по Челябинску — за третий квартал 2024 года она составила 18,8% от всех вакансий, где упоминаются какие-либо бонусы. Новичкам в этой сфере предлагают зарплату в размере около 49 тысяч 983 рублей в месяц, а среди бонусов работодатели предлагают корпоративный транспорт до рабочего места и внутреннее обучение в компании.
В тройку лидеров также вошли сотрудники пищевой промышленности. Чаще всего из бонусов им предлагается медицинская страховка и униформа. При этом в среднем специалистам готовы платить на 50 тысяч 637 рублей в месяц при полной занятости.
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