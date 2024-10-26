Военкоры РВ: российские войска подняли флаг в центре Горняка в ДНР

ВС РФ подняли флаг в центре населенного пункта Горняк, который находится в ДНР. Отмечается, что населенный пункт почти освобожден от бойцов ВСУ, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«114 бригада из состава группировки войск, наступающей на Курахово, практически освободила город Горняк, подняв российский флаг прямо в центре», — передает telegram-канал. Отмечается, что на данный момент завершается зачистка населенного пункта.
Также ранее у Горняка ВС РФ вошли в шахту №42 и закрепились там. Тем самым российские военные прорвали важный рубеж армии Украины.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по данному факту. На момент публикации новости ответа не поступило.
Сегодня ВС РФ освободили Александрополь в ДНР. Информацию о действиях подразделения Южной группировки войск подтвердили в российском оборонном ведомстве.
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