Военкоры РВ: российские войска подняли флаг в центре Горняка в ДНР

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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, вс рф, сво, военный
ВС РФ почти освободили Горняк в ДНР, водрузив флаг в населенном пункте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ подняли флаг в центре населенного пункта Горняк, который находится в ДНР. Отмечается, что населенный пункт почти освобожден от бойцов ВСУ, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«114 бригада из состава группировки войск, наступающей на Курахово, практически освободила город Горняк, подняв российский флаг прямо в центре», — передает telegram-канал. Отмечается, что на данный момент завершается зачистка населенного пункта.

Также ранее у Горняка ВС РФ вошли в шахту №42 и закрепились там. Тем самым российские военные прорвали важный рубеж армии Украины.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по данному факту. На момент публикации новости ответа не поступило.

Сегодня ВС РФ освободили Александрополь в ДНР. Информацию о действиях подразделения Южной группировки войск подтвердили в российском оборонном ведомстве.

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ВС РФ подняли флаг в центре населенного пункта Горняк, который находится в ДНР. Отмечается, что населенный пункт почти освобожден от бойцов ВСУ, сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «114 бригада из состава группировки войск, наступающей на Курахово, практически освободила город Горняк, подняв российский флаг прямо в центре», — передает telegram-канал. Отмечается, что на данный момент завершается зачистка населенного пункта. Также ранее у Горняка ВС РФ вошли в шахту №42 и закрепились там. Тем самым российские военные прорвали важный рубеж армии Украины. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по данному факту. На момент публикации новости ответа не поступило. Сегодня ВС РФ освободили Александрополь в ДНР. Информацию о действиях подразделения Южной группировки войск подтвердили в российском оборонном ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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