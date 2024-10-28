Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

Инициатива Минтруда обеспечит маткапиталом 3,2 миллиона семей
Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. На эти цели планируется выделить 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета.
«На продление программы с 2027 по 2030 год планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей», — передает содержание сообщения Минтруда ТАСС. Там добавили, что это позволит обеспечить маткапиталом 3,2 миллиона семей.
Законопроект о продлении вынесен на общественное обсуждение. Инициатива поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.
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