Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

28 октября 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Инициатива Минтруда обеспечит маткапиталом 3,2 миллиона семей Фото: Илья Московец © URA.RU Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. На эти цели планируется выделить 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета. «На продление программы с 2027 по 2030 год планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей», — передает содержание сообщения Минтруда ТАСС. Там добавили, что это позволит обеспечить маткапиталом 3,2 миллиона семей. Законопроект о продлении вынесен на общественное обсуждение. Инициатива поддержана президентом РФ Владимиром Путиным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. На эти цели планируется выделить 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета. «На продление программы с 2027 по 2030 год планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей», — передает содержание сообщения Минтруда ТАСС. Там добавили, что это позволит обеспечить маткапиталом 3,2 миллиона семей. Законопроект о продлении вынесен на общественное обсуждение. Инициатива поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.