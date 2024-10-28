Минтруд предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

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ЖК «Западный». Екатеринбург, девочка, родитель, школьница, отец с дочерью
Инициатива Минтруда обеспечит маткапиталом 3,2 миллиона семей Фото:

Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. На эти цели планируется выделить 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета.

«На продление программы с 2027 по 2030 год планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей», — передает содержание сообщения Минтруда ТАСС. Там добавили, что это позволит обеспечить маткапиталом 3,2 миллиона семей.

Законопроект о продлении вынесен на общественное обсуждение. Инициатива поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.

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Минтруд предложил продлить программу материнского капитала до 2030 года. На эти цели планируется выделить 2,7 триллиона рублей из федерального бюджета. «На продление программы с 2027 по 2030 год планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 триллиона рублей», — передает содержание сообщения Минтруда ТАСС. Там добавили, что это позволит обеспечить маткапиталом 3,2 миллиона семей. Законопроект о продлении вынесен на общественное обсуждение. Инициатива поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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