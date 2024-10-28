Происшествия ДТП Снегопад в Челябинской области привел к аварии двух грузовиков. Видео 29 октября 2024 в 09:51 Размер текста - 17 + На трассе М5 идет снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Снегопад на челябинском участке трассы М5 29 октября привел к аварии между двумя большегрузами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «На 1677 км автодороги „Москва-Челябинск“ произошло столкновение двух большегрузов. Водитель автомобиля „Фотон“ при движении на спуск, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным автомобилем „КамАЗ“», — уточнили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло в Саткинском районе. В результате аварии водитель грузовика «Фотон» получил травмы. В региональной госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дороге, в данный момент трассы заносит снегом. Ранее синоптики предупреждали о снегопадах. которые обрушатся на регион к концу октября. По данным метеорологов, жителей области ждут снежные метели и снег с дождем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Снегопад на челябинском участке трассы М5 29 октября привел к аварии между двумя большегрузами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «На 1677 км автодороги „Москва-Челябинск“ произошло столкновение двух большегрузов. Водитель автомобиля „Фотон“ при движении на спуск, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным автомобилем „КамАЗ“», — уточнили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло в Саткинском районе. В результате аварии водитель грузовика «Фотон» получил травмы. В региональной госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дороге, в данный момент трассы заносит снегом. Ранее синоптики предупреждали о снегопадах. которые обрушатся на регион к концу октября. По данным метеорологов, жителей области ждут снежные метели и снег с дождем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям