Снегопад на челябинском участке трассы М5 29 октября привел к аварии между двумя большегрузами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
«На 1677 км автодороги „Москва-Челябинск“ произошло столкновение двух большегрузов. Водитель автомобиля „Фотон“ при движении на спуск, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным автомобилем „КамАЗ“», — уточнили в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло в Саткинском районе. В результате аварии водитель грузовика «Фотон» получил травмы. В региональной госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дороге, в данный момент трассы заносит снегом.
Ранее синоптики предупреждали о снегопадах. которые обрушатся на регион к концу октября. По данным метеорологов, жителей области ждут снежные метели и снег с дождем.
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