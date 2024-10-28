28 октября 2024

Снегопад в Челябинской области привел к аварии двух грузовиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
На трассе М5 идет снег Фото:

Снегопад на челябинском участке трассы М5 29 октября привел к аварии между двумя большегрузами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«На 1677 км автодороги „Москва-Челябинск“ произошло столкновение двух большегрузов. Водитель автомобиля „Фотон“ при движении на спуск, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным автомобилем „КамАЗ“», — уточнили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в Саткинском районе. В результате аварии водитель грузовика «Фотон» получил травмы. В региональной госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дороге, в данный момент трассы заносит снегом.

Ранее синоптики предупреждали о снегопадах. которые обрушатся на регион к концу октября. По данным метеорологов, жителей области ждут снежные метели и снег с дождем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Снегопад на челябинском участке трассы М5 29 октября привел к аварии между двумя большегрузами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «На 1677 км автодороги „Москва-Челябинск“ произошло столкновение двух большегрузов. Водитель автомобиля „Фотон“ при движении на спуск, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным автомобилем „КамАЗ“», — уточнили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло в Саткинском районе. В результате аварии водитель грузовика «Фотон» получил травмы. В региональной госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дороге, в данный момент трассы заносит снегом. Ранее синоптики предупреждали о снегопадах. которые обрушатся на регион к концу октября. По данным метеорологов, жителей области ждут снежные метели и снег с дождем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...