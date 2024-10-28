28 октября 2024

Мурашко наградил званием лучших медиков России врача и медсестру из ХМАО

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Михаил Мурашко наградил званием "лучший специалист России" врача и медсестру из Сургута
Михаил Мурашко наградил званием "лучший специалист России" врача и медсестру из Сургута Фото:

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам всероссийских конкурсов врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и «лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» наградил двух врачей из ХМАО. О этом сообщил глава региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«Звание лучшего инфекциониста России присвоено Ольге Витальевне Козловской — заведующей инфекционным отделением, врачу-инфекционисту Сургутской окружной клинической больницы», — написал Кухарук. Светлана Науменко из Сургутской городской клинической поликлиники признана лучшей медсестрой.

Церемония награждения прошла в Москве на открытии III Национального конгресса «Национальное здравоохранение — 2024». Звание лучших медицинских работников было присвоено 111 специалистам.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам всероссийских конкурсов врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и «лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» наградил двух врачей из ХМАО. О этом сообщил глава региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «Звание лучшего инфекциониста России присвоено Ольге Витальевне Козловской — заведующей инфекционным отделением, врачу-инфекционисту Сургутской окружной клинической больницы», — написал Кухарук. Светлана Науменко из Сургутской городской клинической поликлиники признана лучшей медсестрой. Церемония награждения прошла в Москве на открытии III Национального конгресса «Национальное здравоохранение — 2024». Звание лучших медицинских работников было присвоено 111 специалистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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