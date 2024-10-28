Мурашко наградил званием лучших медиков России врача и медсестру из ХМАО

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам всероссийских конкурсов врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием и «лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» наградил двух врачей из ХМАО. О этом сообщил глава региона Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«Звание лучшего инфекциониста России присвоено Ольге Витальевне Козловской — заведующей инфекционным отделением, врачу-инфекционисту Сургутской окружной клинической больницы», — написал Кухарук. Светлана Науменко из Сургутской городской клинической поликлиники признана лучшей медсестрой.
Церемония награждения прошла в Москве на открытии III Национального конгресса «Национальное здравоохранение — 2024». Звание лучших медицинских работников было присвоено 111 специалистам.
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