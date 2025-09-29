29 сентября 2025

Старожил мэрии в ХМАО возглавила ключевой департамент

Главой ДСИЗО Сургутского района ХМАО назначена Мельникова
Новым главой ДСИЗО администрации Сургутского района назначена Елена Мельникова
Новым главой ДСИЗО администрации Сургутского района назначена Елена Мельникова

Старожил мэрии Сургутского района ХМАО Елена Мельникова назначена главой департамента строительства и земельных отношений. Она много лет возглавляла управление инвестполитики.

«Глава района Трубецкой поставил перед ней задачу — увеличить темпы строительства, добиться упрощения процедуры получения земельного участка и прозрачности процессов», — сообщил URA.RU источник в местном истеблишменте.

В депполитики района подтвердили информацию о кадровом назначении. На сайте районной администрации Мельникова уже значится главой департамента.

