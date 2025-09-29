Старожил мэрии в ХМАО возглавила ключевой департамент

Новым главой ДСИЗО администрации Сургутского района назначена Елена Мельникова
Старожил мэрии Сургутского района ХМАО Елена Мельникова назначена главой департамента строительства и земельных отношений. Она много лет возглавляла управление инвестполитики.
«Глава района Трубецкой поставил перед ней задачу — увеличить темпы строительства, добиться упрощения процедуры получения земельного участка и прозрачности процессов», — сообщил URA.RU источник в местном истеблишменте.
В депполитики района подтвердили информацию о кадровом назначении. На сайте районной администрации Мельникова уже значится главой департамента.
