Власти ХМАО раскрыли, каких узких специалистов не хватает в медицине

Укомплектованность узкими медицинскими специалистами в Югре достигла 93%. При этом ряда врачей в регионе не хватает — меньше всего специалистов среди офтальмологов, гастроэнтерологов и аллергологов, сообщили URA.RU в окружном депздраве.
«На 1 сентября 2025 года укомплектованность „узкими“ специалистами в целом по Ханты-Мансийскому автономному округу составляет 93%», — рассказал заместитель директора департамента здравоохранения Югры Михаил Горбачев. Согласно официальным данным, в регионе наиболее обеспечены врачами направления сурдология-отоларингология (100%), эндокринология (96%) и кардиология (95%).
Менее всего специалистов среди офтальмологов (90%), гастроэнтерологов и аллергологов (по 91%). В ведомстве отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается положительная динамика. Общая укомплектованность врачами в регионе выросла до 91,3% против 90,57% годом ранее.
Уточняется, что в регионе отсутствуют должности врача-флеболога и врача-гепатолога. Это связано с тем, что перечень медицинских и фармацевтических должностей утвержден приказом Минздрава данные специальности не предусмотрены.
